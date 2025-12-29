日、台、韓三國周邊軍事風雲再起！她問：巧合，還是共軍聯合？

記者李鴻典／台北報導

日、台、韓三國周邊軍事風雲再起，是巧合，還是共軍聯合？政治評論員吳靜怡今（29）天表示，近期東亞地區出現多起軍事事件，涉及日本、台灣與韓國周邊，顯示出地緣政治風險上升！

中國解放軍東部戰區宣布29日起實施代號為「正義使命－2025」的圍台軍演（圖／翻攝自微博）

日本有事，俄羅斯在北方四島軍演！吳靜怡說，俄羅斯向日本通告，將從2026年1月1日起在北方領土（日本稱北方四島，俄羅斯稱南千島群島）舉行為期兩個月的軍事演習，至3月1日結束。演習包括在色丹島等多個區域進行每日射擊訓練，這是2025年第九次類似通告，俄方還曾在2025年4月和10月暫停非俄籍船隻在相關水域的無害通過，並為無人島命名以鞏固領土主張。

台灣有事，中國圍台軍演！吳靜怡指出，中國解放軍東部戰區於2025年12月29日宣布啟動「正義使命-2025」聯合軍事演習，範圍涵蓋台灣海峽及台灣北部、南部、東部海空域，涉及陸海空及火箭軍等多兵種。演習從12月29日開始，12月30日將在五大區域實施實彈射擊，並公布經緯度座標，這是2025年第二次圍台軍演，官方稱針對「台獨分裂勢力和外部干涉」。

韓國有事，北韓試射飛彈！吳靜怡還說，北韓於2025年12月28日在黃海進行長程戰略巡航飛彈試射，由領導人金正恩親自監督，飛行超過10,000秒後精準擊中目標，旨在展示核作戰力量。這是北韓年底連續軍事活動的一部分，先前在12月24日測試新型高空長程地對空飛彈，南韓軍方偵測到發射，並表示將監控可能在年底進行的更多試射，此舉被視為北韓強化軍事能力，尤其在黨代表大會前夕。

吳靜怡分析，這些事件發生相當密集，可能反映東亞地緣政治動盪，涉及俄羅斯、中國及北韓的軍事示威，影響日本、台灣及韓國的安全，整體來看，區域穩定面臨挑戰，國際社會需密切關注，國際分析認為，這可能加劇東亞緊張，但尚未演變為正式聯合行動。

