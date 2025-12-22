日「吉井號」下水 最上級護衛艦到齊

記者潘紀加／綜合報導

日防衛大臣小泉進次郎22日赴三菱重工（MHI）長崎造船廠，主持海上自衛隊第12艘最上級護衛艦「吉井號」（FFM-12）下水儀式；他稍早於21日赴陸上自衛隊相浦駐屯地，視導水陸機動團與V-22「魚鷹」機隊操演，宣示強化西南島嶼防務的明確決心。

防相主持儀式 海自新銳戰力

《日本經濟新聞》報導，「吉井號」22日在三菱重工長崎造船廠，舉行下水暨命名儀式，而防衛相小泉也首度親自主持儀式與宣布艦名，並依循傳統砍斷繩索，完成下水程序；該艦是日本首度以岡山縣東部的吉井川為艦艇命名，後續則將展開艤裝和一系列海試，預計2026財年交付，未來服役後，可望成為海自新銳戰力中堅。

報導指出，海自先前共規劃建造12艘最上級護衛艦，如今隨著最後一艘「吉井號」完成下水，象徵計畫達階段性成果；後續則將轉向最上級護衛艦升級版的建造計畫進程；由於該升級版8月也獲選贏得澳洲海軍小型通用巡防艦計畫，因此這項研發亦可望促進日澳防衛合作。

此外，小泉21日也前往長崎縣陸自相浦駐屯地，視察水陸機動團部隊，以及佐賀駐屯地「輸送航空隊」的 V-22「魚鷹」傾斜旋翼機操演；他除肯定自衛隊員堅守崗位與家屬辛勞，也重申自衛隊將持續強化防衛戰力，加強嚇阻潛在對手擴張威脅。

海自最後一艘最上級護衛艦「吉井號」下水，未來服役後，將成為新銳戰力中堅。（取自小泉進次郎「X」）

小泉進次郎（左1）21日前往陸自長崎相浦駐屯地，視察水陸機動團和V-22機隊操演。（取自小泉進次郎「X」）