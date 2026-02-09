日「性感女星」森下千里當選眾議員！在地耕耘5年，打敗10連霸大鯨魚。圖／翻自自民黨官網、《香港01》

日本在本月8日舉行眾議院投開票，結果讓外界跌破眼鏡，首相高市早苗帶領的自民黨聯盟橫掃、大獲全勝，掌握國會76%席次。其中宮城縣第4區，曾是「性感女星」的森下千里，擊敗10連霸大鯨魚、「中道」幹事長安住淳，成功為自民黨拿下一席。

森下千里1981年生，是名古屋人，過去許多觀眾對她並不陌生，她曾是賽車女郎、寫真女星，活躍於綜藝節目，過去她一直給人性感的形象。據《產經新聞》報導，森下在2011年於311東日本大地震時，投身公益救助活動，開始接觸到政治社會議題，接著在2019年開始淡出演藝圈並轉型從政之路。

2021年自民黨徵名森下參選宮城縣第5選區眾議員，她和母親帶了一隻貓移居到宮城縣石卷市展開新生活，也是當年她參與賑災救助的地方。2021年她在宮城5區和安住首次對打，雖然敗給安住，但票數不算差。選後黨內有人問她要不要回東京另起爐灶，但森下予以婉拒，表示希望再挑戰一次。

不過2024年宮城縣因選區調整，從6區縮減為5區，森下失去在小選區參選的機會，自民黨將她排入單獨比例代表，森下也因此當選首次進入國會，而且被高市內閣任命為環境大臣政務官。這一次捲土重來，森下從一開票就一路領先，很快就自行宣布當選，而且這次還拿下6成選票，成績相當亮眼。

至於安住淳，是宮城在地人，父親曾任石卷市牡鹿町的町長。安住過去曾是記者，1993年轉入政壇，第一次參選落敗，1996年當選眾議員後已10連霸。安住在地方人脈雄厚，在民主黨執政時期曾任野田內閣的財務相。



