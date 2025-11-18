日「極音速滑翔彈」測試達標 明年服役

記者賴韋廷／綜合報導

「美國海軍學會新聞網」（USNI News）17日報導，日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）日前在「防衛裝備廳2025年技術研討會」中，公開「島嶼防衛用極音速滑翔彈」（HVGP）的部署測試進度，表示測試均符合目標，計畫明年服役。

測試海空部署流程 演練發射與再裝填

ATLA指出，「島嶼防衛用極音速滑翔彈」的發射載具，被裝載至海上自衛隊艦艇以及航空自衛隊的C-2運輸機上，測試部署流程。操作人員演練了該系統的發射與再裝填，以及在寒冷環境下的操作，相關測試均達成預期目標。

「島嶼防衛用極音速滑翔彈」的「早期裝備型」（Block 1）具數百公里射程，計畫明年服役。目前正持續改良飛彈的滑翔性能以擴增射程，改良型號（Block 2、Block 2B）預期將具備2千至3千公里射程。據防衛省計畫，未來陸上自衛隊將有2個大隊（營級）裝備「島嶼防衛用極音速滑翔彈」，並部署於北海道與九州，以應對南北兩側潛在威脅。

日本2018年啟動極音速飛彈研發計畫，並獲美國協助，提供測試場地與支援設備。「島嶼防衛用極音速滑翔彈」去年在美國加州完成首次試射，美國今年3月也批准了價值2億美元（約新臺幣61.6億元）的對日軍售，支援極音速飛彈開發。

日本「島嶼防衛用極音速滑翔彈」通過相關測試，計畫明年服役。圖為該型飛彈去年在加州試射。（取自自衛隊網站）

日本「島嶼防衛用極音速滑翔彈」通過相關測試，計畫明年服役。（取自日本防衛省防衛裝備廳YouTube）