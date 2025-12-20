日「橘色惡魔」屏東演出 警方加強警力戒備

警察局長親自坐鎮，針對20日晚間登場的耶誕晚會，執行勤前教育、維安部署。

台南市警察局長林國清指出，「除了加強一些行政警力以外，我們還有霹靂小組的成員，還有刑事警力，包括警民力都來協行。」

台南耶誕跨年系列活動，首場演唱會在永華市政中心前廣場舉辦，一大早吸引民眾前來卡位，員警也到場不斷巡邏。

有民眾說：「看到警察，我們就比較更安心更安定參加這個快樂的活動。」；也有民眾說道，「蠻好的，會比較安全一點。」

台南市長黃偉哲表示，「有鑑於台北市發生這個令人不愉快而且傷心的事情，我們還是要加強戒備，我們也會請警力加派警力在現場。」

廣告 廣告

增加見警率民眾安心不少，場地四周特別加裝監視器，維護參加活動民眾安全，市府也提醒民眾，留意現場有無可疑人士，適時提高警覺。

被稱為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部再度來台，與屏東女中、美和科大和南榮國中3校交流演出，雖然因為下雨，場地從屏東田徑場移到潮州滑輪溜冰場，民眾撐傘排隊進場，屏東警方也升級維安規格。

潮州分局分局長林俊雄說明，「規劃區分為內外兩區，執行安全維護勤務，並將警力由原本10名增至20名。」

因應年底大型活動，各縣市嚴加巡檢，確保不讓隨機傷人案件再度重演。