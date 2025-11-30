日、菲非正式會談 討論採購03式防空飛彈系統
記者丘學陞／綜合報導
軍聞網站「Army Recognition」11月30日報導，日本與菲律賓展開非正式會談，討論在未來出售日製03式中程防空飛彈系統的可能性，有望藉此強化菲國防衛能量，應對中共擴張威脅。
報導指出，有鑑於中共在南海等區域擴張意圖益發明確，對菲國安全構成顯著威脅，為此馬尼拉積極強化防衛戰力加以嚇阻，並有意採購日本的03式防空系統提升空防能量，遂已與日方展開初步對話討論出口可能性，若採購協議順利達成，不僅將大幅提升菲國戰力，也將是日本國防工業發展的重要里程碑。
報導還說，在進行初步會談後，日本下一步將研擬放寬「防衛裝備轉移三原則」的限制，將原先僅容許救援救援、運輸、巡邏、監視和掃雷等5類裝備的條件移除，預計在2026年修改相關規則，隨即有望順利對菲出口03式防空系統。
03式防空系統為日本陸上自衛隊中程防空任務的主力，其飛彈射程約50公里，配備的主動式相位陣列雷達可追蹤約100個空中目標，並引導飛彈與其中12個接戰，具備優異防空效能。
日本與菲律賓展開非正式會談，討論日製03式防空系統出售可能性。圖為先前進行實彈射擊的03式防空系統。（取自陸上自衛隊「X」帳號）
