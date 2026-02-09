日「賽車女王」從政秒殺10連霸老將 開票2分鐘就當選！

國際中心／江姿儀報導



日本首相高市早苗1月解散眾議院，賭上首相之位，帶領自由民主黨力拚改選。昨（8日）大選計票結果出爐，全數465席中，自民黨拿下316席，超過了總席次的2／3（310 席），創下戰後以來、單一政黨取得最多議席的紀錄，被視為「歷史性大勝」。其中，轉戰政壇的前寫真女星森下千里，也是現任環境大臣的她，於本次選舉中，擊敗了老將對手安住淳，才開票2分鐘就確定當選，取得壓倒性勝利。





寫真女星轉戰政壇「秒殺10連霸老將」 高市愛將開票2分鐘「零秒當選」！

日本眾議院昨（8日）進行改選，前寫真女星、現任環境大臣森下千里，代表自民黨參選宮城縣第4選區。（圖／翻攝自X）

廣告 廣告

日本眾議院昨（8日）進行改選，首相高市早苗領導的自民黨（Liberal Democratic Party，LDP），於總席次465席中，單獨拿下316席大勝，寫下二戰後首次在眾議院跨越2／3門檻的歷史新頁，也成為戰後單一政黨奪得最多席次的空前紀錄。備受關注的是現任環境大臣，44歲自民黨眾議員森下千里2025年受到高市早苗重用，高市早苗擔任首相後，她成為內閣，擔任環境大臣政務官，也再次代表自民黨參加選戰。









寫真女星轉戰政壇「秒殺10連霸老將」 高市愛將開票2分鐘「零秒當選」！

森下千里（左）對上10連勝的勁敵安住淳（右），開票2分鐘票數就壓倒性超車，急速KO對手，確定當選。（圖／翻攝自X）





前寫真女星轉戰政壇 KO老將終結10連霸神話！

如今眾議員改選，自民黨大勝，其中宮城縣第4選區戰況激烈，由森下千里對上10連勝的勁敵安住淳，結果開票之初，森下千里就取得領先，僅2分鐘雙方票數差距逐漸拉開，最終森下千里達成近乎「零秒發布」（ゼロ打ち）的完勝，而久經沙場的老將安住淳慘吞敗仗。選舉結果出爐，森下千里在選戰中打出一場漂亮的勝仗，驚艷日本民眾，今（9日）一早，她不畏嚴寒現身街頭，雪中繼續為自民黨競選，大批網友湧入社群祝賀「恭喜！請成為高市首相的得力助手，帶領日本走向更好的未來。」、「原本以為會陷入苦戰，沒想到竟然是開票即當選的壓倒性大勝」、「簡直是小蝦米扳倒大鯨魚！太精采了！」、「雖然一直因為寫真偶像出身被揶揄，但她真的默默努力了好久」。

寫真女星轉戰政壇「秒殺10連霸老將」 高市愛將開票2分鐘「零秒當選」！

44歲森下千里曾過去是「賽車女郎」，奪下「年度賽車皇后」，出道後成為寫真女星。(圖/翻攝自X@@ChiiChiiiii、@BlackmaouT68062)

















日本政壇新女力！「賽車女郎」從政成高市早苗愛將



回顧過往，2001年森下千里開始擔任「賽車女郎」，憑藉亮眼表現，當年就奪下「年度賽車皇后」稱號，開啟演藝圈之路，成為熱門節目成為熱門節目《男女糾察隊》的常駐來賓，以直率個性、聰明反應，深受粉絲喜愛。出道後，擁有天使臉孔與魔鬼身材的她，拍攝寫真集，累積超高人氣。2021年她退出演藝圈，轉戰政壇，起初不被看好，以自民黨候選人身份代表宮崎縣參選眾議員，遺憾敗選。她2024年再戰，終於成功當選，成為政壇新星。2025年高市早苗成為自民黨黨魁後，她獲得賞識，於高市早苗成為首相後，進入內閣被任命為環境大臣，任職期間持續累積政績，順利翻轉外界對她的既有印象。





寫真女星轉戰政壇「秒殺10連霸老將」 高市愛將開票2分鐘「零秒當選」！

2021年森下千里退出演藝圈，轉戰政壇，2024年當選眾議員，2025年獲自民黨黨魁、首相高市早苗賞識，被任命為環境大臣。(圖/翻攝自instagram@morishitachii)





原文出處：寫真女星轉戰政壇「秒殺10連霸老將」 高市愛將開票2分鐘「零秒當選」！

更多民視新聞報導

高市早苗316席大勝！她曝中國威脅：台灣人不要再睡了

高市大勝推手竟是習近平？王瑞德曝中國超慘下場

日「台灣女婿」重返國會！高市早苗曾提醒：守護台灣

