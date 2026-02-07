日、韓流感疫情嚴峻 醫籲出國自備口服抗病毒藥

台灣流感疫情尚未進入流行期，但日本、韓國疫情嚴峻，均處相對高點。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今天(7日)提醒民眾赴日、韓旅遊前最好先接種流感疫苗，並建議自備口服抗病毒藥物，若在當地出現症狀便可立即服用。

台灣流感疫情緩步升溫，預計農曆春節期間才會進入流行期。不過，鄰近國家日本、韓國的流感疫情均處相對高點。根據日本厚生勞動省截至2月1日的最新統計，日本全國單診就診人次較前一週幾乎翻倍，已連續4週上升，這也是日本同一流感季內兩度達到警報標準，為近10年首見。而韓國流感疫情也持續上升，且以B型流感疫情為主。

由於國人相當喜愛到日、韓旅遊，加上農曆春節與寒假的旅遊潮即將到來，是否會衝擊台灣疫情？中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬7日接受央廣訪問時表示，今年國內流感疫情反常，往年在1月中後便會進入大流行，如今已2月卻仍未進入流行期；不過，隨著過年期間親友聚會增加傳播風險，加上出國旅遊移動可能將病毒帶回，預計農曆春節到元宵前須特別留意。

黃高彬也建議民眾前往日、韓旅遊前最好事先接種流感疫苗，並備妥呼吸道感染症狀相關藥物以及口服流感抗病毒藥物，若在當地出現相關症狀便可立即服用，但口服流感抗病毒藥物無法自行在藥局購買，需由醫師開立處方箋，且須自費。他說：『(原音)我想民眾可能去日、韓的機會就相對的大，所以還是最好能夠事先打疫苗，那不然就要預備一些藥物，那目前來講，有一些自費的藥物可以準備，所以不管是克流感或者是單次使用的藥物都是可以，而且最好是能夠備一些呼吸道感染的這種症狀的藥物，這樣會比較安全一點，因為你出去的話，在國外看病除了不方便以外，而且日本他們的分級醫療是做得很徹底的，也就是說你沒有嚴重到一個程度，大醫院是不會收你的。』

至於國內B型流感病毒占比逐漸升高，加上韓國目前以B流為主，日本則是A流、B流同時流行，是否可能造成國人連續感染、拉長流感流行期？黃高彬說，目前我國仍以A流為主，且除非是有免疫缺陷，否則一般民眾感染B流的嚴重度較輕微，因此A流仍是防範重點。(編輯：宋皖媛)