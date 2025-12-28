日、韓籍啦啦隊「直播遇強震」驚恐逃跑！陳曉東報平安：還在搖

韓籍啦啦隊員李晧禎與金世星都在直播中遇到地震。（圖／翻攝自浪live）

27日晚間台灣發生規模7.0強震全台有感，多位在台灣的日籍、韓籍啦啦隊員及藝人紛紛在震時錄下驚恐反應。韓籍啦啦隊員金世星及李晧禎正在直播時遭遇地震，一位躲進桌下，一位則驚慌失措；日籍啦啦隊員日野希美第一時間開門準備逃生。此外，陳曉東、田舞陽、何如芸等藝人也紛紛透過社群媒體記錄震況並報平安，唐從聖則第一時間關心失智母親，表示感覺比921地震還大。

韓籍啦啦隊員李晧禎與金世星都在直播中遇到地震。（圖／翻攝自浪live）

昨晚的規模7.0強震讓許多正在直播的日籍、韓籍啦啦隊員嚇得不知所措。韓籍啦啦隊員金世星在直播中突然眼睛瞪得超大，驚呼「地震」，家中強烈搖晃甚至連狗也叫了起來。這是金世星第一次在台灣遇到大地震，她驚恐的表情全被錄了下來。

同樣是韓籍啦啦隊的李晧禎也正好在直播，地震發生時她立刻躲進桌子下面，不斷喊著「可怕」，接著緊急關閉了直播。日籍啦啦隊員日野希美則在地震時立即去開門準備逃生，丟下手機就跑，由於她住在15樓，搖晃程度可想而知非常劇烈。

陳曉東陪妻子返台遇地震。（圖／翻攝自陳曉東threads）

日本大胃王Angela佐藤同樣被震驚，她錄下搖晃瞬間並立即在社群媒體關心粉絲，表示「還在搖」。台灣女婿陳曉東當時正陪妻子回台灣娘家，他也在社群媒體報平安，表示感覺「還在搖」。

巴西男星田舞陽則是背上避難包，已經和妻子逃出家門，心有餘悸地表示：「我都已經拿了逃難包準備要逃出去」。住在16樓的何如芸拍下廚房抽屜拉門全被震開的畫面，她表示地震當下真的好無助，不知道能跑去哪裡。

何如芸、田舞陽都住高樓層，深夜被地震嚇醒。（圖／翻攝自何如芸臉書、田舞陽IG）

製作人全哥更慘，連金鐘獎獎座都被震倒斷掉。藝人唐從聖在地震後第一時間關心失智母親，並在社群媒體配文表示感覺比921地震還大。

