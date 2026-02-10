日、韓腹瀉疫情創5年新高 春節出國防流感也要防諾羅

日本、韓國不只流感疫情肆虐，近期腹瀉疫情也持續上升，均創5年同期新高，主要以諾羅病毒居多。疾管署發言人林明誠今天(10日)表示，國人過年期間若要前往日、韓旅遊，除了防範流感，也要注意飲食衛生，盡量以熟食、熱食為主。

國內流感疫情持續，疾管署10日公布最新統計，上週類流感門急診就診共11萬870人次，較前一週下降6.9%，急診占比為10%，尚未達流行閾值11%。個案感染病毒型別以A型H3N2為多，但B型流感病毒佔比逐漸上升。

疾管署發言人林明誠表示，由於春節門診減少，將導致類流感門急診人次減少，但病患擠向急診，因此急診占比將增加，推估屆時流感疫情將進入流行期，但年後應該又會回到正常情況，預估這波疫情規模應該不會再上升。至於B流是否會超越A流？他說，根據目前觀察，A流與B流佔比分別為68%與28%，因此，短期內消長不會那麼明顯。

林明誠表示，雖然台灣流感疫情未顯著升溫，但鄰近國家日本、韓國疫情皆在上升，處相對高點。韓國流行B型，日本則為H3N2及B型共同流行。

林明誠提醒，民眾春節前往日、韓旅遊除了要防範流感，也要小心腹瀉疫情，近期日、韓腹瀉疫情上升，致病原多為諾羅病毒，均創近5年同期新高。他說：『(原音)腹瀉不管是我們國內或者日、韓，疫情都在升溫，那除了去日、韓要注意之外，建議大家無論國、內外，熱食還是最主要的，熱食跟熟食可以避免一些腹瀉， 我們食品安全會比較好一點。』

至於我國腹瀉疫情，近期也呈緩升趨勢。根據疾管署統計，上週全國腹瀉就診人次為14萬638人次，較前一週上升2.4%。近4週腹瀉群聚通報共計88件，其中29件驗出諾羅病毒、5件為輪狀病毒，以餐飲與旅宿業為多。