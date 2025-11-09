日「NHK黨」主席立花孝志涉誹謗 遭警方逮捕

日本小黨「NHK黨」主席立花孝志，今傳出因涉嫌誹謗遭到警方逮捕。

「NHK黨」主席立花孝志。（圖／NNN）

兵庫縣警察廳9日宣布，已逮捕了「NHK黨」主席立花孝志，罪名是涉嫌誹謗。據警方稱，2025年1月，立花孝志涉嫌在其社交媒體帳戶上發布關於前兵庫縣議員竹內英明的假訊息，稱竹內英明自去年9月左右以來一直在接受兵庫縣警察的持續訊問等。去年12月泉大津市長選舉期間，他在一次街頭演講中也發表了關於竹內英明的不實言論。

竹內英明因為飽受網友攻擊而於去年11月辭去議員一職，今年1月在自家身亡，6月時，其遺孀對立花孝志提出告訴。

廣告 廣告

據日媒報導，立花孝志目前積極配合警方訊問，但警方沒有透露他是否承認這些指控。

「NHK黨」原名「保護國民、防止NHK傷害黨」，後改名為「與大家一起創造黨」。「NHK黨」過去爭議不少，曾在東京知事選舉中曾一口氣提名24人，被外界強烈抨擊是賺選舉財。

延伸閱讀

妥協！康乃爾大學同意付18.6億 與川普政府和解以恢復經費

川普政府發布移民新指令 糖尿病、肥胖申請居留簽證恐遭拒

美國聯邦法官裁定川普派兵波特蘭違法 下令永久禁止