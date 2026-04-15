日11歲男童失蹤亡！警方抓1線索搜索家中：疑遺棄屍體

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國際中心／游舒婷報導

日本男童安達結希案引發關注，今年11歲的安達結希於3月23日失蹤後，4月13日被發現陳屍在山區，發現遺體的地點偏遠，當地地主表示，若不是熟悉的人很難進出。警方依線索調查中，案件最新進展則指出，警方今（15）日依遺棄屍體的嫌疑到男童家進行搜索。

安達結希案引關注，警方進到他家中搜索。（圖／京都府警察本部）

綜合日媒報導，京都府警方在4月13日下午4時45分尋獲安達結希的遺體，根據警方描述，安達結希的遺體被尋獲時並未有刻意掩埋，身上也沒有明顯刀傷，並沒有穿鞋子，無法斷定確切死因，推定死亡時間是3月底。

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因為安達結希的書包、鞋子和遺體被分散在不同地點，被警方判斷是「遭人移動」，因此依遺棄屍體的嫌疑進到安達結希住家搜索。整起案件疑點重重，先是安達結希失蹤當天，他的繼父跟警方還有校方表示，當天上午有開車載安達結希到校，但是調閱學校旁監視器後發現，並未發現安達結希進到校園的畫面。

此外，安達結希的遺體被發現的地點周圍鮮少有外人進出，警方研判，孩童在沒有穿鞋的狀況下難獨自進出，因此懷疑是遭到殺害後被載到山區棄屍，目前正在全力調查中。

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