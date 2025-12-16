日1600名民眾衝上野動物園搶看2熊貓最後一面 每人限看1分鐘

日本僅存的2隻熊貓預計明年1月提前返回中國。（圖／上野動物園官網）

東京上野動物園的熊貓「曉曉」與「蕾蕾」，將於2026年1月下旬前歸還給中國大陸，今（16）日傳出約有1600人前往朝聖。而園方為了讓民眾在所剩不多的時間內能一睹兩隻熊貓的風采，公告自12月23日起開始實施限時觀覽措施，每位遊客僅能停留約1分鐘。

根據日媒《TBS News》報導，因日中關係持續惡化，上野動物園的雙胞胎大熊貓曉曉和蕾蕾原定2026年2月20日才歸還中國大陸，但有相關人士透露，經協商後預計將於2026年1月下旬提前歸還。因此上野動物園今日吸引大批遊客，有許多人從清晨開始排隊，開園前遊客數已有約1600人，幾乎都是為了與熊貓們道別。

廣告 廣告

現場遊客感慨表示，「真的很捨不得，從香香（上野前一隻知名熊貓）時期就常來這裡」、「謝謝牠們帶來的歡樂，希望牠們可以健健康康」；有些人更氣憤地說，「牠們提早歸還或許還受政治因素影響吧」。

園方公告指出，12月23日起熊貓觀覽改為事前預約制，而自明年1月14日後，則將採抽籤方式分配入園名額，以避免擁擠並確保動物福利。限時觀覽與預約制度的實施，象徵著這對熊貓即將與日本粉絲暫時告別的特別安排，也讓民眾在短短1分鐘內，珍惜最後的親近時光。

過去中國大陸常對各國借出熊貓，此舉被稱為「熊貓外交」，日本就是其一，這也被視為中日友誼象徵，從半個世紀持續至今。若「曉曉」和「蕾蕾」如期離開日本，這將是自1972年、53年前日中關係正常化以來，日本首次出現大熊貓絕跡的局面，東京方面正在請求中國再次借出熊貓，但目前尚無可能。

日本僅存的2隻熊貓預計明年1月提前返回中國。（圖／上野動物園官網）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

開車載毛小孩出門辦事 1舉動挨罰2000元！一票飼主喊：現在才知道

「瀏海」超狂冷知識！來源竟是神仙名 網笑：會帶財

彰基文字獄2／陳穆寬證據大翻車！中國醫出面打臉 他二審逆轉勝