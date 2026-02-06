日2/8眾議院大選 川普表態支持高市早苗

日本眾院改選週日（8日）就要投票，力拚國會過半的首相高市帶頭衝，所到之處吸引眾多支持者相挺；而在大選前夕更出現一位超級助選員，那就是美國總統川普。

去（2025）年10月訪日就和高市一拍即合的川普，5日在真實社群發文，跨海公開表態支持高市早苗。

他在文中稱許高市是「強而有力且睿智的領導人」 ，肯定高市及其執政聯盟的施政表現，說她不會讓日本人民失望。除了給予完全且全面的背書，川普還邀請高市3月19日白宮見。

廣告 廣告

日本內閣副官房長官佐藤啓回應，「如果情況允許，高市首相正在協調，根據美方提出的日程安排訪問美國，希望透過與川普總統的會談，重申日美之間堅定不移的團結，進一步提升包括外交、經濟和安全方面的廣泛合作，並開啟日美同盟歷史的新篇章。」

目前日本政府已經在著手安排高市訪美的相關事宜。不過川普的舉動引發日媒諸多討論，因為一國領導人就他國選舉公開表態、明確支持特定人選， 有干涉內政之嫌，通常會加以避免。

但川普在表態支持高市首相之後，也隨即公開支持將在4月舉行國會選舉的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。

高市早苗上個月23日解散眾議院，並宣布提前舉行大選，她承諾將刺激經濟成長，解決生活成本問題，並收緊移民政策。

一般認為這是一場政治豪賭，但最新民調顯示，由自民黨與維新會組成的執政聯盟可望取得壓倒性勝利，拿下眾院465席中的300席，翻轉目前在眾院只取得些微多數的局面。