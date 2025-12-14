日2026年度軍費擬列1.8兆創紀錄 聚焦長程飛彈、西南防禦

2025年6月24日，日本陸上自衛隊在北海道發射「88式地對艦飛彈」。美聯社



日本共同社引述多名知情人士透露，日本政府正就2026年度預算案的防衛經費展開協調，包含美軍整編經費在內，擬將該經費規模提升至迄今最高的9兆日元（約合1.8兆台幣）。

日本前首相岸田文雄政府於2022年修訂安全保障相關3文件（安保3文件），其中，《防衛力整備計畫》訂下在2027年度前合計投入約43兆日元的防衛經費目標，明年時逢提升軍費的第四年度，9兆日元規模將超越2025年度原始預算的約8.7兆日圓。

多名知情人士表示，防衛費預算將用於採購長程飛彈，做為「反擊能力」（對敵基地攻擊能力）的手段，並取得攻擊型無人機構建海岸防禦系統「SHIELD」等計畫。

日本首相高市早苗雖計劃於2026年度提前修訂包含《防衛力整備計畫》在內的「安保3文件」，但該年度的防衛費仍將依據現行整備計劃編列。預算案預計於本月下旬經內閣會議決議後敲定。

報導指出，日本政府為強化太空領域能力，將新編「宇宙作戰集團（暫定）」，並將航空自衛隊改編為「航空宇宙自衛隊」。此外，以陸上自衛隊那霸駐屯地為據點的第15旅團將升格為師團，以強化日本西南地區的防禦體系。

同時，日本政府也計劃採購飛行速度超過音速5倍以上、難以攔截的「極音速飛彈」等長程飛彈。

