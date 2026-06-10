日2026《防衛白皮書》草案 視中共軍事發展為最大戰略挑戰

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記者廖子杰／綜合報導

日本《讀賣新聞》本月9日披露2026年版《防衛白皮書》草案內容，其中關於中共軍事發展動向的敘述，將沿用去年版本的表述，指明其為「日本與國際社會深刻憂慮的事項，也是最大的戰略挑戰」，引發各界關注。

《讀賣新聞》報導，最新版《防衛白皮書》草案提及共軍航艦在日本近海的活動，以及在臺海周邊的軍演日趨頻繁，顯示北京當局正「全面且迅速強化軍事力量的質與量」，為此「將加強與盟邦和志同道合國家的合作，以提升嚇阻與應對能力，從而確保區域穩定」。針對北韓問題，草案則認為北韓透過深化與俄羅斯的軍事合作，「軍事能力恐在中長期內顯著增強」。

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而鑑於日本政府計畫在今年底前，完成修訂包含《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》與《防衛力整備計畫》等3份安保文件，新版白皮書也將新增有關運用無人機和人工智慧（AI）的「新型作戰方式」內容，並指出借鑑相關技術在烏俄戰場上的應用，對於肆應未來高強度戰場、長期衝突威脅的重要性。

此外，新版白皮書還將詳述加強日本國防產業基礎的舉措，依據東京當局4月新修訂「防衛裝備移轉3原則」和運用規範指引，提出「保有相同裝備、建構相互支援環境」，對增進盟友與志同道合國家的嚇阻和應變能力至關重要。

日本防衛省每年皆會發布《防衛白皮書》，是外界觀察日方防衛政策等立場，以及分析各國軍事活動的重要工具途徑之一。2026年版《防衛白皮書》，預計最快將在7月公布。

日本2026年版《防衛白皮書》草案視中共為「最大戰略挑戰」，將攜手國際盟邦共同捍衛區域安全。圖為航空自衛隊F-35A戰機。（取自防衛省統合幕僚監部「X」）