日22歲男作業員被機器「夾爆頭」 30分鐘後慘死
日本北九州市若松區昨（8）日下午發生一起驚悚事故，一名22歲工廠作業員在進行機器維護作業時，頭部被機器夾住，消防人員接獲通報後趕到現場，約30分鐘後宣告該名作業員現場死亡。詳細事發原因、過程仍待調查。
據《九州朝日放送》報導，警消在昨日下午1時許接獲通報，指北九州市若松區日本焦炭工業（日本コークス工業）公司的工廠，有人的頭被機器夾住、失去意識。頭被夾的人是22歲的員工松二亮太，消防員趕到現場救助，但30分鐘後確認其死亡。
據了解，當時松二亮太正在維護工廠機器，不明原因頭部被夾在厚度約20公分的金屬板間，正在進行相同工作的另一名作業員，用無線電聯絡不上松二亮太，感到不太對勁，前往松二亮太所在地查看，才發現他發生事故了。事故詳情仍待警方調查。
更多東森新聞報導
有影片／慎入！澳洲男童遭蟒蛇咬爆頭 血狂噴
疑捲入詐騙案 高雄男12樓墜落爆頭慘死
日本32歲警「持槍自戕」 倒臥派出所浸血泊
其他人也在看
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 52 分鐘前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 17 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 18 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 1 天前
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 1 天前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
慘遭媽媽拐賣至東京，12歲泰國少女被迫月接60客！淚訴「想回家上學」，惡母已在台灣落網
日本東京近日爆出一樁未成年跨國人口販運的犯罪事件，不只震撼當地媒體和輿論，由於受害當事人來自泰國，此事很快也引起曼谷方面高度重視。東京都文京區湯島地區一棟舊大樓內，一家個室按摩店被警視廳破獲非法僱用12歲泰國籍少女從事風俗「工作」，警方尋線逮捕店舖老闆細野正之，以及負責管理的泰籍員工吉塔亞波恩（Homchan Kittayaporn）。綜合日媒報導，按摩店店......風傳媒 ・ 1 小時前
檢方查扣台灣太子豪車 和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。太報 ・ 1 天前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 3 小時前
家寧媽告Andy加重誹謗！過期限沒提再議 不起訴確定
網紅「Andy老師」王崇睿和「家寧」張家寧分手後，爆出一連串商標權等糾紛，家寧的母親曾淑惠日前對Andy提告加重誹謗、違反個人資料保護法等罪，新北地檢署偵辦後，認罪嫌不足給予Andy不起訴處分，因家寧母親未提再議，期限已到，全案不起訴確定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
警救援遇「山道猴」擋車道 鳴笛趕救受困童
年邁阿公阿嬤帶著2歲孫子在宜蘭礁溪五峰旗風景區散步時，發生了驚險的意外事件。他們準備返回台北時，孫子不慎被反鎖在車內，嚇得嚎啕大哭。阿公心急如焚，立即報警求助。警方趕往現場途中，竟遇到山道猴霸占道路，必須鳴笛驅趕。最終，在警消人員細心破窗救援下，孩童安全獲救，一家人終於鬆了一口氣。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 2 小時前
快訊／不爽千萬信託獨漏他⋯新北三重孝子「財殺」親姊！檢方聲押禁見
新北市三重區陳姓男子60歲，因其姊姊跟妹妹在未告知他的情況下，帶著高齡的母親，將1千萬財產拿去辦信託，還排除他為代理人，6日帶著母親及妻子，找姊妹倆理論，過程起爭執，陳男回家中拿菜刀返回砍殺姊姊跟妹妹，其妻阻止也遭波及，其姊送醫傷重身亡，陳男被警方依殺人、傷害等罪送辦，經檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前