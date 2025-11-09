日22歲男作業員被機器「夾爆頭」 30分鐘後慘死

日本北九州市若松區昨（8）日下午發生一起驚悚事故，一名22歲工廠作業員在進行機器維護作業時，頭部被機器夾住慘死。（圖／pexels）





日本北九州市若松區昨（8）日下午發生一起驚悚事故，一名22歲工廠作業員在進行機器維護作業時，頭部被機器夾住，消防人員接獲通報後趕到現場，約30分鐘後宣告該名作業員現場死亡。詳細事發原因、過程仍待調查。

據《九州朝日放送》報導，警消在昨日下午1時許接獲通報，指北九州市若松區日本焦炭工業（日本コークス工業）公司的工廠，有人的頭被機器夾住、失去意識。頭被夾的人是22歲的員工松二亮太，消防員趕到現場救助，但30分鐘後確認其死亡。

據了解，當時松二亮太正在維護工廠機器，不明原因頭部被夾在厚度約20公分的金屬板間，正在進行相同工作的另一名作業員，用無線電聯絡不上松二亮太，感到不太對勁，前往松二亮太所在地查看，才發現他發生事故了。事故詳情仍待警方調查。

