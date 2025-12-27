日22歲男大生癌逝後發「這6字」告別 掀日本捐款潮

日本22歲男大生中山奏琉生前以樂觀態度記錄抗癌歷程，離世後仍以幽默方式向世界告別。（圖／翻攝自Ｘ／@nkym7856）

日本北海道札幌市一名22歲男子中山奏琉，因罹患罕見癌症，於今年10月12日病逝，而他生前留下的「幽默遺言」曝光，吸引超過3.6億人次瀏覽，還意外在日本掀起一波為癌症醫療與研究機構捐款的溫暖熱潮。

根據《讀賣新聞》報導，中山奏琉原本就讀北海道大學，2023年10月確診罹患日本每年僅約20例的罕見癌症，儘管他接受手術與化療，但病情仍持續惡化。

不過，中山奏琉一直以樂觀的態度面對病魔，他在X平台記錄治療過程與心情，寫下「抗癌劑讓我禿頭啦」、「生氣也不會變好，只好開始期待來生」、「玩遊戲比我想像中還耗體力」等貼文，他的幽默態度也吸引許多網友關注。

今年9月，中山奏琉被醫師告知僅剩約一個月壽命，隨即轉入安寧病房，他於10月10日在X發文表示「可能差不多該走了」，2天後就安詳離世。13日，友人代為發文證實死訊，並感謝外界關心。

沒想到，14日中山奏琉的X帳號再度更新，發布一句「グエー死んだンゴ（咕欸，我死掉了）」，這句話是日本網路常見的自嘲迷因，推測為他生前設定的預約貼文，顯示中山奏琉即使離世了，仍用幽默的方式向世界告別。

貼文曝光後在網路上瘋傳，許多網友選擇以捐款的方式悼念中山奏琉。北海道癌症中心是中山奏琉生前所在的醫院，營運該中心的「國立病院機構」表示，原本今年都未收到任何捐款，但自10月至11月起，機構共收到1248筆捐款，金額高達521萬8000日圓（約新台幣104萬元）。

東京的公益財團法人癌症研究會也收到逾2400筆、超過1000萬日圓（約新台幣200萬元）的捐款；由諾貝爾生理學或醫學獎得主大隅良典創立的「大隅基礎科學創成財團」，同樣收到約2000筆、總額約1100萬日圓（約新台幣220萬元）的捐款。

