日3大海運公司結盟 重振造船競爭力

記者賴韋廷／綜合報導

日本3大海運公司日本郵船、商船三井和川崎汽船，將共同投資船舶設計公司，期望透過整合整體供應鏈，提升日本造船業競爭力。

日本《日經新聞》27日報導，3大海運公司計畫共同投資目前由三菱重工及今治造船持有的MILES公司，並平均持股；透過整合3家公司的需求，將MILES打造為日本船舶設計的共同平臺，推出具共通性的設計，以降低成本、提高生產效率，抗衡來自中國大陸及南韓造船業者的競爭。

MILES公司成立於2013年，主要業務是設計及銷售運輸液化天然氣（LNG）的船舶，也開發包含運輸液化二氧化碳等其他工業用品的新型船舶，目前三菱重工及今治造船各持股51%及49%，3大海運公司計畫收購今治造船的股份。

日本現行的造船模式是由海運業者或船主向造船廠提出需求，造船廠再按需求客製化，因此船艦之間設計都有相當差異，難以提高生產效率。

報導說，日本造船業在1970至80年代掌握全球約一半的造船份額，之後逐漸在與中國大陸及南韓業者的競爭中失利。這項措施目的在於重振日本造船業，也關係到美日經濟安保合作，因為一旦區域爆發衝突，維持造船供應鏈穩定對軍事後勤運輸至關重要。

日本3大海運公司，期望打造日本船舶設計的共同平臺。圖為三菱重工設計的液化二氧化碳運輸船。（取自三菱重工集團網站）

日本造船業逐漸落後中國大陸及南韓，因此寄望透過重整供應鏈提高競爭力。圖為南韓大宇集團造船廠。（達志影像／路透社資料照片）