日3眾議員拜會 顧立雄：盼深化國防合作 建立集體嚇阻力

日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員等3人今日拜會國防部長顧立雄，雙方就區域情勢、國防安全等共同關切議題進行交換意見。（國防部提供）

日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員等3人昨日拜訪外交部長林佳龍後，今（24）日再度前往國防部，拜會國防部長顧立雄，雙方就區域情勢、國防安全等共同關切議題交換意見，期許深化兩國實質合作；顧立雄也表示，未來希望能更具體深化雙邊國防事務交流及友盟關係，建立集體嚇阻力。

日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員、前首相補佐官長島昭久眾議員及前法務大臣政務官神田潤一眾議員等3人近日訪台，國防部今日也發布新聞稿指出，部長顧立雄接見訪團一行，盼深化臺日國防合作，建構更緊密堅韌的友好關係。

會中，顧立雄表示，鈴木眾議員於法務大臣任內，推動在日臺人的戶籍標示修正案，以實際作為支持我主權地位；日本高市首相堅定表達維持臺海和平穩定的立場，即使遭受中共經濟施壓或武力威脅，仍態度明確不予妥協，令人感佩。

顧立雄也強調，中共頻繁演訓，不僅是對臺灣的恫嚇手段，更間接威脅印太友我國家。台、日身為信守和平的民主夥伴、堅定朋友，未來希冀具體深化雙邊國防事務交流及友盟關係，建立集體嚇阻力，共同為印太及全球安全，帶來正面效益。

