日40年最強暴雪「新潟積雪255公分」 除雪危機！釀27死、290人受傷

日本多個地區因暴雪災情嚴重，總務省消防廳統計自1月20日至2月2日下午1時30分，大雪及相關事故已造成27人死亡、290人受傷。（圖／翻攝自YouTube／読売新聞オンライン動画）

受冬季氣壓配置影響，日本北海道、東北及北陸地區近日遭遇入冬以來最強降雪，造成嚴重災情。日本總務省消防廳統計，截至2月2日下午1時30分，自1月20日以來，各地因大雪及相關事故已造成27人死亡、290人受傷，其中多數死傷發生在除雪作業期間，部分民眾不慎自屋頂墜落或遭積雪掩埋。

根據日媒《讀賣新聞》報導，日本總務省消防廳統計顯示，死亡人數以新潟縣最為嚴重，共12人罹難，其次為秋田縣6人、北海道3人、青森縣2人，岩手、山形、長野及島根縣各1人。重傷者則分布於1府7縣，累計達101人。

而新潟地方氣象台報導指出，十日町市2月1日積雪厚度達255公分，隨著積雪持續增加，新瀉縣政府擔憂後續發生更多災害，已於今（2）日成立「暴雪災害對策本部」，並對小千谷市及魚沼市適用災害救助法，由國家與地方共同負擔除雪等必要費用；另外，縣政府同時呼籲民眾避免單獨進行高風險除雪作業。

位於日本東北部的青森市同樣遭遇強降雪，積雪深度於1日達到183公分，創下40年來新高，約為往年平均的2.7倍。青森縣政府知事向中央請求災害派遣，陸上自衛隊也在今日起進駐該市區，協助高齡住戶清理屋頂積雪，以防建物因不堪雪重而倒塌。有一名在地88歲老翁表示，屋頂因積雪過重導致變形、窗戶無法開啟，對自衛隊及時伸出援手深表感激。秋田縣災情嚴峻，北秋田市阿仁合地區積雪達170公分，鹿角市中心則測得146公分，雙雙刷新觀測紀錄。

日本氣象廳指出，冬季氣壓配置預計自3日起逐漸減弱，4日雖短暫回暖，但仍提醒民眾防範雪崩風險及除雪事故。日本政府也將召開閣僚會議，研議後續防災與救援對策。

