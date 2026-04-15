日40萬YTR遊非大啖長頸鹿！意外「吞下子彈」慘鉛中毒...成醫學首例

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日本YTR「とったび」到非洲吃長頸鹿，吞下子彈碎片導致鉛中毒。圖／翻攝自とったび Youtube

日本一對擁有40萬訂閱者的攝影YouTuber夫妻近日分享一段驚險經歷，丈夫近藤大真於非洲納米比亞（Namibia）欣賞野生動物、體驗當地「野味」，在吃長頸鹿肉時，意外吞下一塊獵槍子彈碎片，回國後出現手腳麻痺，經檢查後血鉛一度狂飆至正常值的5倍，所幸經治療後已逐漸康復，影片掀起熱議，也將登上醫學會進行發表。

根據日本《ユーチュラ》（yutura）報導，近藤大真與妻子及3名友人，展開為期2週的納米比亞野生冒險自駕旅行，一行人在45度高溫下，穿越3000公里的沙漠，前往面積等同於日本四國大小的國家公園觀賞野生動物，還造訪辛巴族傳統部落。

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旅行的最後一天，一行人落腳首都溫荷克（Windoek），並前往當地知名餐廳享受「野味大餐」，點了長頸鹿、斑馬、蹬羚等野生動物肉品。不過正當他們讚嘆肉質鮮嫩、沒有腥味的同時，近藤大真驚覺一塊長頸鹿肉似乎格外有韌性。

日本YTR「とったび」到非洲吃長頸鹿，吞下子彈碎片導致鉛中毒。圖／翻攝自とったび Youtube

不對勁！野味中藏有獵槍子彈

回想起當時情景，近藤大真仍心有餘悸，他表示，起初以為只是咬到長頸鹿的骨頭，因此並沒有多想，不過嚼著嚼著發現情況不對勁，吐出一塊紅褐色、看似金屬的碎片，再次確認後竟是子彈碎片，不過已經太晚了，他早已吞下一大半的碎片。

一行人向餐廳反映後，店家起初只將那份長頸鹿肉免單處理，近藤大真與妻子越想越不對，隔天再次回到店家並索取名片，同時前往當地警察局報案，並聯絡了當地的大使館。

血鉛濃度飆升！連醫師看完也驚呆

事情還沒結束，近藤大真回國後開始出現四肢麻痺等鉛中毒症狀，緊急送醫並抽血檢測，血鉛濃度高達25，遠遠超過正常值，醫師也警告，若體內還殘留子彈碎片，仍有引發鉛中毒的風險，必須持續回診觀察。

日本YTR「とったび」到非洲吃長頸鹿，吞下子彈碎片導致鉛中毒。圖／翻攝自とったび Youtube

報導指出，日本國內目前雖無明確的血鉛濃度基準值，不過根據內閣府食品安全委員會數據，「日本平均血鉛濃度」約在1µg/dL或更低。此外，世界衛生組織也建議，若血鉛濃度高於5µg/dL，就必須採取緊急措施，換句話說，近藤大真血鉛數據已高出整整5倍。

所幸經過6個月的持續回診檢查，近藤大真的血鉛濃度已從25降至5，讓他不禁鬆口氣「終於穩定在正常濃度的2倍左右了」，透露再進行一次抽血檢查，就會結束追蹤。該起案例曝光後掀起網友熱議，其主治醫師也表示將於醫學會上發表報告。

醫師進一步解釋，近年「品嚐野味」風氣在日本越來越盛行，不過因吃下遭獵槍子彈污染的肉品，導致人體血鉛濃度升高的案例，仍相當罕見。針對該起事件，兩人也再次向粉絲們提醒，到非洲吃長頸鹿，一定要特別注意。



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