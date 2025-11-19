日45歲女星「2度罹癌」！經紀人證實：正處病危

娛樂中心／于士宸報導

45歲日本女演員希良梨，17歲因在《麻辣教師GTO》中飾演「水樹奈奈子」一角而受到高度關注。不料2000年，希良梨健康狀況亮起紅燈，因罹患子宮頸癌而暫停演藝活動，全力接受治療。病情卻迅速惡化，她在去年9月二度罹癌，並透露檢查結果比20多年前更為嚴重，因此決定在今年7月正式退出演藝圈。沒想到，昨日（18）她的經紀人無預警在IG發文，坦言希良梨目前正處於「命危狀態」，消息一出讓粉絲無比擔憂。

希良梨的IG昨日發出黑底白字圖文，坦言「希良梨目前正處於病危狀態」。









希良梨長年飽受癌症所苦。





希良梨的IG昨日無預警曬出震撼貼文，黑底白字寫道：「希良梨目前正處於病危狀態」，同時附上一張與兒子在超商吃冰淇淋的合照，畫面溫馨卻令人心疼。前一天（17 日），她的IG才由經紀人代發貼文，指出「良梨現在仍在與癌症抗爭，並未痊癒」，限時動態中還曝光疑似她在病房中打點滴、虛弱躺在病床的畫面。事實上，本月13日希良梨曾坦言化療後仍受副作用折磨：「我的腳，甚至腳底，自6月化療結束出院後，持續麻痺。每天都必須面對這樣的身體，有時真的會覺得很煩，這已經不是正常的身體了」。她也寫下心願：「現在最大的願望就是早日恢復健康與體力，也希望麻痺能消失。病友前輩們、支持我的大家，請給我力量吧」。





本月13日希良梨曾坦言化療後仍受副作用折磨，痛喊：「這已經不是正常的身體了」。





回憶起希良梨2000年時罹患子宮頸癌，又在去年9月二度復發，今年1月更被診斷癌症轉移到骨盆淋巴結、進入第三期，病情迅速惡化的情況下希良梨只好無奈在7月宣布退出演藝圈，如今經紀人又發文證實病危消息，令粉絲相當不捨，紛紛留言為希良梨打氣：「希良梨回家吧！大家等妳回來」、「希望能越來越好」、「快醒來，我想看到笑容滿面的希良梨」、「我相信你希良梨，等你健康回家」、「我希望能再次看到妳的笑容」、「祈禱妳早日康復」。













