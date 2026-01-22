日53歲男遭謀殺！全裸陳屍浴缸 51天才被發現

日本一名53歲男子19日被發現一絲不掛地陳屍浴缸中。（示意圖，與本文無關／翻攝自pexels）





日本大阪市西淀川區的一處住宅區籠罩在一層不安的氛圍中。日本一名53歲男子19日被發現一絲不掛地陳屍浴缸中，死亡時間推估為去年11月30日，死因疑似為溺斃，最新消息指出，當地警方將該案件定調為他殺。

日本浴缸命案

根據《朝日新聞》報導，大阪府警察在21日正式宣布，本月19日在大阪市西淀川區一棟兩層樓民宅內發現的男性屍體，身分已確認為該處屋主、53歲的森山修次。這起案件之所以會曝光，是因為當地的熱心鄰居發現森山家門口的報紙已經堆積多日無人領取，擔心發生意外而向警局報案。警方到場後發現大門並未上鎖，進入一樓浴室後，在蓋著蓋子的浴缸內發現了一絲不掛的森山修次，且浴缸上方還刻意堆放了許多生活雜物試圖掩蓋。

驗屍報告出爐

根據第一搜查課的驗屍結果顯示，森山修次的死因雖然初步判定為溺水，但情況極不尋常。調查人員在死者的上半身發現了明顯被強力按壓的痕跡，顯示他在生前曾遭到他人暴力制伏並強行壓入水中。警方進一步推估，死者的遇害時間大約是在去年的11月30日，這意味著遺體在空浴缸內已經被放置了將近兩個月之久，而凶手在犯案後甚至還有閒情逸致將浴缸蓋好並堆放雜物，冷靜程度令人不寒而慄。

警方成立專案小組

由於森山修次生前是獨自居住，目前職業背景尚不明確，加上命案現場的大門未鎖，讓案情顯得更加撲朔迷離。大阪府警察目前已經將此案列為「棄屍謀殺案」，並在西淀川警署成立了專案小組全力偵辦。調查重點將放在死者的生前人際交往狀況，以及案發當天周邊監視器的過濾。警方呼籲附近居民若在去年11月底曾目擊可疑人士出入該路段，應主動提供線索，希望能儘速將這名殘忍的凶手繩之以法。

