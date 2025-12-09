日7.5強震天搖地動！台灣旅客「第一視角」曝 飯店狂搖到電視快扶不住

國際中心／施郁韻報導

日本青森縣東方外海當地時間8日深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），震源深度僅50公里，最大震度6強。當地台灣旅客驚嚇不已，直呼「原地嚇哭」，住在14樓感受更為劇烈。

青森縣發生7.5強震，據日本氣象廳測報資料，最大震度6強落在青森縣，北海道及岩手縣震度達到5強，就連東京都、神奈川縣等震度達到2至3。

不少台灣人在當地旅遊，旅客在社群平台PO出驚險遭遇，一名台灣人在地震當下，住在14樓，直呼「我真的原地嚇哭」，當下飯店廣播要求房客留在房內，強調房間屬安全空間，外面停著消防車響起提醒「遠離海岸邊！」也有台灣人到北海道旅遊，表示地震搖晃很久，「太可怕！我直接被嚇哭，搖到頭超暈」，並祈求日本平安。

另外，一組台灣旅客當下在飯店休息，地震開始劇烈晃動，物品應聲倒下，2名遊客立刻扶著電視，一度搖晃到電視扶不住，兩人趕緊將電視搬到地面上擺放，體感的搖晃時間非常久，他們驚恐直呼「好久喔！好可怕我要吐了！怎麼那麼久啊！」

日本氣象廳當下立即針對北海道、青森縣、岩手縣發布3公尺海嘯警報，目前已經解除所有地區的海嘯警報及海嘯注意報，強調後續仍可能有強烈餘震。

氣象廳指出，岩手縣久慈港一度觀測到70公分高的海嘯，其他地區也有高達50公分的海嘯。

