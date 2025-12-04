日70年代女神大腸癌逝 3年前抗癌忍痛拍戲！最後消瘦身影流出

日本資深女星中島豐大腸癌逝，享壽73歲。（圖／翻攝自X／livedoornews）

日本70年代女神、影視歌三棲的中島豐（中島ゆたか，本名上野豐）驚傳近日大腸癌逝，享壽73歲。中島豐曾以1975年上映的電影《卡車野郎》系列的第一代女主角走紅，紅遍大街小巷。3年前中島豐傳出罹患大腸癌，但仍持續進行演藝工作，十分敬業，而她最後公開露面是在今年7月，當時已經瘦到皮包骨的樣子，令人看了很心疼。

據日媒《日刊體育報》報導，製作與發行《卡車野郎》的東映電影公司昨（3）日公告中島豐訃聞，證實她因大腸癌逝，享壽73歲，家屬已低調舉行喪禮，由其長女上野南實擔任喪主，並未對外公開。

據了解，中島豐雖然影視歌三棲，但她非常熱愛拍電影，年邁仍繼續參與大銀幕作品演出，但3年前她被診斷出罹患大腸癌，抗癌過程有接受手術，她還是強忍疼痛堅持拍戲工作，展現堅毅和敬業的精神。

中島豐最後一次公開露面是在今年7月6日，她出席在東京池袋電影《卡車野郎》上映50周年座談會，還獻上經典主題曲；不過當時的中島豐，整個人消瘦到不行，但臉上依舊掛著笑容，讓粉絲們看了既心疼又敬佩她。

中島豐生前最後公開露面是在今年7月6日，當時整個人看起來十分消瘦。（圖／翻攝自《日刊體育報》）

中島豐1952年出生於茨城縣，1971年榮獲「太平洋小姐」日本代表，並在同年世界大賽中拿下亞軍，因亮眼氣質與外貌受到關注。1973年中島豐加入東映，並以電影《夜之歌謠系列：女人之道》正式出道；隔年就以新人之姿獲得日本電影製片人協會新人獎與艾蘭多爾新人獎，迅速躍升為備受期待的女演員。

在70年代中島豐接連出演多部人氣作品，包括與已故巨星千葉真一合作的《激突！殺人拳》等系列，奠定銀幕女主角形象。其中，以《卡車野郎》中飾演倉加野洋子一角最為人熟知，成為該系列影迷難忘的「初代女主角」。之後中島豐轉戰電視圈，活躍於2小時懸疑劇與時代劇，演藝生涯持續延伸。

