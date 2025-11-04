日79歲婦深山採蘑菇失蹤 疑「遭黑熊啃咬」亡！

國際中心／江姿儀報導



日本近日熊出沒頻繁，岩手、新潟、山形縣等多個地區傳出熊闖入，甚至釀出傷亡，引發居民恐慌。日本秋田今（3日）再傳疑似熊擊事件，今上午發現1具女性遺體，懷疑是住在附近、失蹤1日的79歲婦人。因遺體破碎、受損嚴重，當地警方初判死者可能遭黑熊攻擊，不過確切死因仍待進一步詳查。





秋田79歲婦深山採蘑菇失蹤1日 疑「遭黑熊啃咬」頭部撕裂亡！

日秋田縣湯澤市79歲婦人進入深山採蘑菇失蹤一天，搜救人員發現1具女性遺體，懷疑亡者身分為失蹤婦人。（圖／翻攝自Ｘ）

綜合日媒報導，日本秋田縣湯澤市1名79歲婦人昨（2日）上午曾告知家人進山採蘑菇，沒想到夜晚仍未歸。警方接獲家屬通報失蹤後，展開搜救行動。今（3日）上午9時搜救人員在許川連町山區發現1具女性遺體，懷疑亡者身分就是失蹤的婦人。

死者頭部受損嚴重，遺體還出現多處咬痕，警方初判死者疑「遭黑熊啃咬」身亡。（左圖／翻攝自Ｘ；右僅示意，非當事照片／翻攝自Ｘ）

然而死者被發現時，頭部受損嚴重，遺體還出現多處咬痕，警方指出「遺體損傷極為嚴重，初步研判遭到熊類攻擊的可能性相當高。」。目前死者確切身分和詳細死因，仍待進一步釐清。事實上，秋田縣頻傳熊出沒，甚至造成傷亡。今（3日）上午5時30分許秋田市住宅區，65歲男子出門上班時，也被體長約1.2公尺的母熊襲擊，所幸僅額頭輕傷。另一起發生在秋田縣大仙市，83歲長者於散步途中，遭遇黑熊攻擊，造成臉部受傷，送醫治療後已無大礙。

秋田縣近期頻傳熊出沒，今（3日）就累積多起熊擊傷人事件。（圖／翻攝自Ｘ）









