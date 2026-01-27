日92歲老翁「老老照護」91歲失智妻好絕望 勒斃她想一起走！法官量刑成兩難

92歲老翁坐著輪椅出庭受審。（示意圖，由AI生成）

日本千葉縣一宮町發生一起令人心碎的倫理悲劇。現年92歲的野村八郎，被控於2025年3月在住宅內，親手用電線勒斃結縭多年的91歲妻子奈美子。昨（26日）千葉地方法院進行初公判，野村被告坐著輪椅出庭，對於起訴內容僅悲傷地回應：「沒有異議」，正式承認殺妻罪行。

走投無路的愛 本想與妻共赴黃泉

根據《千葉電視台》報導，檢察官調查發現，野村夫妻面臨嚴峻的「老老照顧」困境。死者奈美子生前患有重度失智症，長期由野村被告獨自照料。然而，隨著野村本人的健康狀況日益惡化，他對未來感到極度絕望，最終決定帶著妻子同歸於盡。

廣告 廣告

檢方指出，案發當天被告先嘗試燒炭自殺，但眼見妻子在煙霧中痛苦掙扎，他不忍妻子受苦太久，希望能讓她「快點解脫」，才萌生殺意取來電線行凶。

量刑成攻防焦點：監禁是唯一解藥嗎？

本案目前將爭點鎖定在「量刑」輕重。檢察官認為，雖然被告處境堪憐，但他確實帶著殺意剝奪他人生命，行為觸法。辯護律師則主張，考量到被告高齡且背後有著極其令人同情的「照顧疲勞」背景，律師質疑：「對於這樣一位垂暮老人，送進監獄服刑是否真的是最正當的審判？」

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

噁！美變態警「施壓男子性侵自己10歲女兒」 還要求線上觀看

霍諾德爬101「穿紅衣」製作人憂政治問題 賈永婕笑噴：紅色很吉祥

抖音嗨喊「插滿台灣省」！中國小粉紅阿里山揮五星旗 林俊憲要求移民署管制入境