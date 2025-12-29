日BL漫畫家五星旗宣傳「台灣版」 台出版社出手！簽名會全取消

輿論爆發後，ニクヤ乾的X才將中國五星旗換成我國國旗。（翻攝ニクヤ乾X）

日本知名BL漫畫家ニクヤ乾，原訂明年2月7日來台舉行簽名會，不過近日卻因兩岸認同遭炎上，他在社群宣傳中文版作品時，使用中國五星旗，直播時還清楚指出，知道自己的作品在中國買不到，但在「某個國家」能買到，避談台灣讓粉絲怒火延燒，事後作者雖更換國旗並道歉仍難止血，今（29日）台灣出版商出面宣布取消簽名會。

ニクヤ乾日前在社群平台X宣傳中文版作品時，竟在文中貼上中國五星旗，由於BL漫畫不能合法上架中國市場，過去ニクヤ乾也曾明確以「台灣版」宣傳，且經台灣讀者指正後，ニクヤ乾卻選擇在聲音直播中表示，雖然自己中國粉絲很多，但當地沒辦法買到，「在某個國家可以買到中文版」。

廣告 廣告

ニクヤ乾明確知道中國與台灣的差別，卻以「某國」取代避而不談，爭議、輿論隨之擴大，ニクヤ乾最終在27日發出正式道歉聲明，他以日文、繁體中文表示，是自己太過無知且淺薄，並稱絕無輕視或傷害台灣讀者意圖，同時也更正撤換中國五星旗。

不過，ニクヤ乾道歉後仍難止血，原訂明年來台參加台北國際動漫節並舉行簽名會全部泡湯，台灣出版商「青文出版」今（29日）宣布，針對近日社群媒體上的爭議討論，經審慎考量後，決定取消明年2月7日動漫節現場及金石堂汀州店2場簽名會活動，同時提供讀者全額退款。





更多《鏡新聞》報導

徐巧芯發文開酸 苗博雅回敬「芯向祖國」讚數反客為主狂飆

婚變江宏傑曾傳和婆家不合 福原愛曝婚後關係破裂：當時不成熟

中國國防部「翻牆」開通X 小粉紅狂留簡體字開酸：怎麼不禁言了