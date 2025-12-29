日BL漫畫家作品在台發行「標註五星旗」挨轟 台出版社證實：簽名會取消

娛樂中心／蔡佩伶報導

「ニクヤ乾」新作有發行中文繁體版。（圖／翻攝自X）

日本BL漫畫家「ニクヤ乾」近來推出全新作品《當面相凶惡的鄰居是Ω時的應對法》，原訂要在明年2月帶著作品來到台灣舉辦簽名會，豈料卻因為在社群中發言時標註五星旗而遭到網友出征，如今台灣出版社青文也發布聲明證實取消活動。

回顧整起事件，「ニクヤ乾」此回新作品推出多個版本，受到許多粉絲的喜愛，不過他卻在提及中文版本時附上五星旗的圖示，隨後有網友熱心提醒BL漫畫不會在中國販售，事後，「ニクヤ乾」解釋稱自己只知道是中國語版，但不知道是在哪一個國家販售。

不過令網友氣憤的是，「ニクヤ乾」被挖出早就知道版本是在台灣販售，當時還跟粉絲表明很期待來帶台灣舉辦簽名會，此外，「ニクヤ乾」在社群直播回應裡稱台灣是「某個國家」，隻字不提台灣也讓網友怒火中燒，砲轟他語氣戲謔，認為他賺台灣人的錢，但又討好中國的行為很雙面，因此集體抵制他即將來到台灣舉辦的簽名會。

「ニクヤ乾」發布中文、日文雙版本的道歉聲明。（圖／翻攝自X）

「ニクヤ乾」後續向台灣讀者道歉，承認自己言詞不妥當，不過他強調絕對沒有輕視台灣讀者的想法，並將原先的五星旗圖案換成我國國旗，但仍無法滅火，事件延燒多日，今（29日）台灣出版社發布聲明，證實取消「ニクヤ乾」在動漫節現場以及金石堂汀州店的兩場簽名活動，至於已經購票的粉絲，將在12月31日以前予以退款。

台灣出版社青文證實簽名會取消。（圖／翻攝自臉書）

