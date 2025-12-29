日BL漫畫家在台出版作品標「五星旗」、稱台某國家遭炎上 出版社：簽名會取消、全額退款

台北市 / 林彥廷 綜合報導

日本BL漫畫作家「ニクヤ乾」原計於2026年2月7日的台北國際動漫節舉辦首場簽名會，但作者近日在X平台中發文，將在台灣出版的中文版放上「五星旗」，隨後又開直播解釋，並提到中文版不能在中國賣，「在某個國家」能買到，引發台灣網友不滿，而「ニクヤ乾」事後發出聲明道歉，並將原本的貼文改為我國旗，但仍無法止住網友們的怒火，對此，青文出版發出聲明表示，簽名會取消、全額退款。

ニクヤ乾日前在X平台上發文提到自己將與「Core Magazine」解約，並附上自己出版的作品及各國語言版本，其中在台灣出版的作品中，ニクヤ乾打上「中文版」並用了五星旗。

廣告 廣告

當下就有粉絲禮貌提醒「作品是在台灣出版，如果標示成其他國家，粉絲可能會很難過。」，而ニクヤ乾則回應「其實並不清楚作品具體在哪些國家販售，目前聽到的說法是『中文版』，如同法文版是不是有在法國販售我也不是很清楚。」

ニクヤ乾事後也在X平台上開空間音訊回應此事，他提到「中文版沒辦法在中國發售，很不可思議吧」、「在某個國家可以買得到哦」、「雖然中國粉絲很多，但他們應該沒辦法帶入境吧，怎麼辦到的？」消息曝光後引發台灣網友們不滿，紛紛留言痛批。

對此，ニクヤ乾將貼文刪除，並改成「台灣版」並放上我國旗，隨後也在貼文中留言道歉，「此次因我欠缺周全考量的發言，傷害了許多讀者，也造成混亂，對此我謹致上最深切的歉意。關於該發言，我並無任何其他用意，但因從出版方 Core Magazine 得知已有中文版發行，卻未做出充分確認便發文，導致此事發生。引發問題的貼文目前已經刪除。我將嚴肅看待此次事件，今後會重新檢視自身認知，並以更加謹慎的態度從事創作活動。再次對此致上誠摯的歉意。」

但仍無法止住網友怒火，紛紛痛批「他打從心裡相信是中國人在買他的書，只是因為中國不能出版，只好曲折的從某個國家出版，然後中國讀者去買的」、「要來舉辦簽名會的人，連作品在哪裡賣都不知道也太離譜，還說著法語版不知道會不會在法國上架，這種嘲諷到不行的話語來回應粉絲到底在幹嘛」、「都知道中國和台灣差異還一堆藉口，故意放中國國旗，忘了自己還開聊天室說的話？」、「可是老師您都要在辦簽名會了等」、「能聽出他主要是嘲諷中國人買不到，但這就更沒辦法說明為何文章要使用中國國旗了」等。

對此，ニクヤ乾再發出中、日聲明道歉，他說「關於先前的道歉，由於言詞不周、誠意不足，在此再次向各位致歉。是我太過無知且淺薄。我絕對沒有輕視或傷害台灣讀者的意圖，Core Magazine告知的是『中文版』，一迅社告知的是『台灣版』，我自己誤以為兩者有差異，卻沒有正確理解就直接發布了貼文。結果讓台灣的各位感到非常不快，我由衷向大家道歉。由於我的認識不足與缺乏顧慮，深深傷害了各位的認同感，讓大家感到不快，對此我無可辯解。真的非常抱歉。再次向台灣的各位，由衷致上最深的歉意。」

而青文出版今（29）日也發出公告表示，針對近日社群媒體上的爭議討論，經審慎考量後，做成以下決定，取消原定於2026年2月7日二場簽名會，並全額退款，簽名資格已付款者，將於2025年12月31日前依原付款方式退款。

原始連結







更多華視新聞報導

中國社媒流傳質疑沖繩主權影片 日本政府反駁

「七龍珠」作者鳥山明驟逝 全球粉絲不捨

共軍環台軍演 府：做好萬全準備確保國家安全無虞

