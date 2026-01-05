日Coser扮《JOJO》阿布德爾塗黑皮膚惹議！本人不低頭：享受扮演喜愛角色的樂趣
日前第 107 屆 Comic Market（C107）同人展上，同樣出現了許多還原動漫作品、惡搞的 Cosplay。然而卻有人因為 Cosplay 動漫作品《JOJO的奇妙冒險 星塵遠征軍》中的角色「穆罕默德．阿布德爾」而引發「塗黑膚色」的爭議。
近幾年受到政治正確風氣得影響，ACG 圈也出現過不少因為繪師作品「角色皮膚不夠黑」、「皮膚太黑」的案例，甚至在 Cosplay 圈都出現相關情況。 日本 Coser「まつけん」為了追求對角色的極致還原，在 C107 上將皮膚塗黑，以貼近阿布德爾的膚色設定，並在 X（推特）上傳多張照片。不料此舉卻遭到大量歐美網友出征，指責他身為亞洲人將臉塗黑（Blackface）是嚴重的種族歧視行為。
面對排山倒海的批評，まつけん 本人並沒有退縮，而是再次發文並且附上照片，使用日文和英文寫下：「我以自豪和自由的心情，並抱持著尊重的態度，享受扮演我最喜愛角色的樂趣。」
而這爭議隨也仍然在社群網路上引發兩派論戰，雖然有不少歐美網友堅持「塗黑臉」在歷史上具有歧視意涵；但也有大量日本和各國網友力挺まつけん。支持者認為，動漫角色的 Cosplay 重點在於還原度，將其與帶有嘲諷意味的歷史歧視混為一談並不公平，留言：「這是對角色的愛與尊重」、「如果還原膚色都不行，那是不是也不能 Cosplay 異色皮膚的角色了？」、「威爾史密斯演神燈精靈塗藍也被接受，為何 Coser 不能還原設定？」、「會有人為了歧視而特別去 Cosplay 阿布德爾嗎？」
甚至還有另一名 Cosplayer 也提到，自己過去曾 Cos 過漫威角色「刀鋒戰士」也被海外網友批評，但他卻獲得了真人電影版演員衛斯里．史奈普（Wesley Snipes）本人的按讚認可，這讓他持續鼓勵自己，一直堅持到了現在。
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 17
投78球撿78次帽子！大學投手帽子狂掉球評憂心、網卻讚：茂野吾郎來了
體育中心／黃崇超報導114學年度UBL大專棒球聯賽近日進行公開組一級男子組複賽，上週六（3日）在嘉義市棒球場南華大學以6比5險勝國立體大，其中先發投手楊博巽主投4.2局失掉3分，最終順利拿下勝投，而他這場球賽每投1球必掉帽子，網友算這場楊博巽總共投了78球、撿了78次帽子，球評過程中憂心他的體力會受影響，但影片放上社群，多數網友卻以動漫情節大讚：「這不就茂野吾郎嗎？」FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 16
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 278
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 90
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 14
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 543
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 1 天前 ・ 28
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 54
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 80
46歲教練養生又自律 醫揪「1習慣」慘罹肺癌：很多人不知道
運動、正確飲食有益健康，但血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，一名46歲健身教練每天積極運動，飲食也非常自律，但卻被診斷出「早期肺腺癌」。患者相當震驚，不解罹癌原因。廖繼鼎詢問後得知，患者每天竟只睡5小時，「遠低於健康人所需的7~9小時。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 6
馬國弼簽賭欠千萬債務！胡瓜、康康出手援助暖舉曝光
藝人馬國弼（原藝名馬國畢）2013年簽賭欠下5千萬元巨債，為了避免連累妻女，與愛妻協議離婚，近年不僅積極打工，更接下民視本土劇《豆腐媽媽》演出，希望早日將債務還清，他近來受訪時，透露印象最深刻就是受到康康相助，為此相當感恩。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 186
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 22
「橘子VS柳橙」哪個比較好？營養師給出意外答案 這1種血糖要小心
微微酸、微微甜，柑橘類水果向來是蔬果區最討喜的選擇之一。再加上外皮天然保護，只要往包包一放，就能隨時帶著走，成為毫不費力又健康的點心。但在營養界長久以來的討論中，「柳橙和橘子，哪一種對健康更好？」一直是常見問題。這兩種色澤亮眼的水果有許多相似之處，但其實仍存在一些細微差異。 橘子vs.柳橙 營養成分比較 從營養角度來看，橘子與柳橙其實相當接近。橘子的營養依美國農業部（USDA）資料顯示：•熱量：47 大卡•蛋白質：1 公克•脂肪：0 公克•碳水化合物：12 公克•膳食纖維：約 1.58 公克柳橙的營養根據 USDA：•熱量：73 大卡•蛋白質：1 公克•脂肪：0 公克•碳水化合物：15 公克•膳食纖維：2.8 公克 橘子的好處？ 橘子是維生素C與鉀的良好來源，非常適合納入日常飲食，有助於免疫功能與電解質平衡。營養師Pelitera表示，根據USDA，一顆橘子約含24毫克維生素C（女性每日建議攝取量為65毫克，男性為90毫克）。維生素C在體內扮演多重角色，包括強化免疫系統、支持肌肉生長、促進膠原蛋白生成；鉀則有助於維持腎臟、神經與心血管系統的正常運作。Pelitera補充，橘子同時含有維常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 4
單親帶大3孩，晚年卻沒熱飯可吃！80歲母申請長照，媳拒「陌生人進家門」…女兒嘆：若失智也許是好事
你想過嗎？有時人老了，不是走向黃昏，而是墜入深淵。?我收到一封讀者私訊，看完後心裡很沉重。這封信不是小說，是一個八十多歲老母親和她女兒的真實故事。我相信，它會打中很多正在照顧父母的人：──那種沉重的負擔無人可分擔、──面對無情手足的憤怒難以熄滅。也會刺痛我們這一代人去思考：我們的老年，又將是什麼模樣呢？幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 31
202萬股東開心！0050盤中改寫新高 分割來已狂漲逾48%
元大台灣50（0050）今（5）日在大盤指數強漲之下，盤中再度改寫新高，一度上漲逾4%，最高攻上69.8元，分割以來漲幅更超過48%（經還原除權息），可說是台股最強ETF之一。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 7
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 85
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 8