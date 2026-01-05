日Coser扮《JOJO》阿布德爾塗黑皮膚惹議！本人不低頭：享受扮演喜愛角色的樂趣

日前第 107 屆 Comic Market（C107）同人展上，同樣出現了許多還原動漫作品、惡搞的 Cosplay。然而卻有人因為 Cosplay 動漫作品《JOJO的奇妙冒險 星塵遠征軍》中的角色「穆罕默德．阿布德爾」而引發「塗黑膚色」的爭議。

因為還原角色而引發膚色爭議。（圖源：「ジョジョの奇妙な冒険」公式）

近幾年受到政治正確風氣得影響，ACG 圈也出現過不少因為繪師作品「角色皮膚不夠黑」、「皮膚太黑」的案例，甚至在 Cosplay 圈都出現相關情況。 日本 Coser「まつけん」為了追求對角色的極致還原，在 C107 上將皮膚塗黑，以貼近阿布德爾的膚色設定，並在 X（推特）上傳多張照片。不料此舉卻遭到大量歐美網友出征，指責他身為亞洲人將臉塗黑（Blackface）是嚴重的種族歧視行為。

面對排山倒海的批評，まつけん 本人並沒有退縮，而是再次發文並且附上照片，使用日文和英文寫下：「我以自豪和自由的心情，並抱持著尊重的態度，享受扮演我最喜愛角色的樂趣。」

而這爭議隨也仍然在社群網路上引發兩派論戰，雖然有不少歐美網友堅持「塗黑臉」在歷史上具有歧視意涵；但也有大量日本和各國網友力挺まつけん。支持者認為，動漫角色的 Cosplay 重點在於還原度，將其與帶有嘲諷意味的歷史歧視混為一談並不公平，留言：「這是對角色的愛與尊重」、「如果還原膚色都不行，那是不是也不能 Cosplay 異色皮膚的角色了？」、「威爾史密斯演神燈精靈塗藍也被接受，為何 Coser 不能還原設定？」、「會有人為了歧視而特別去 Cosplay 阿布德爾嗎？」

甚至還有另一名 Cosplayer 也提到，自己過去曾 Cos 過漫威角色「刀鋒戰士」也被海外網友批評，但他卻獲得了真人電影版演員衛斯里．史奈普（Wesley Snipes）本人的按讚認可，這讓他持續鼓勵自己，一直堅持到了現在。