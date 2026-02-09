日F-35B正式部署 承擔空防重任

記者賴名倫／綜合報導

日本航空自衛隊7日在九州新田原基地舉行F-35B戰機配備紀念儀式，宣示這款去年8月交付的先進戰機已由操作訓練進入常駐與部署階段，未來可望隨著後續機隊陸續交付，逐步承擔日本空防體系的防衛重任。

日本《讀賣新聞》報導，本次儀式由防衛大臣政務官吉田真次、空自幕僚長森田雄博空將（相當於美軍軍種參謀長）主持，並有多位地方首長、自衛隊員參加。吉田真次在談話中，盛讚F-35B戰機兼具優異匿蹤性能與垂直／短場起降（V／STOL）能力；未來則將根據42架戰機配備計畫，制定相關操作規範與任務規劃，進而滿足空防任務需求。

報導指出，空自是在2025年8月接收首批5架同型機，之後則於同年11月起，開始在新田原基地進行起降與飛行訓練、藉此累積操作經驗，今年則有望接收第2批戰機，未來則預定將編組為2支作戰中隊，並依任務需求，以短期部署方式搭配海上自衛隊「出雲級」護衛艦執行任務，發揚操作與部署彈性，成為日本空防戰力的新銳生力軍。

九州新田原基地7日舉行F-35B戰機配備紀念儀式，象徵這款新銳戰機正式進駐，成為空防新生力軍。（取自防衛省「X」）

防衛大臣政務官吉田真次（左1）前往九州新田原基地，主持空自F-35B戰機配備紀念儀式。（取自防衛省「X」）