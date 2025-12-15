日HKT48握手會發生持刀襲擊事件! 一男一女受傷 嫌犯打電話「自首」被捕

日本偶像組合 HKT48。 圖 : 翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 日本偶像組合 HKT48 昨 ( 14 ) 日傍晚舉行握手會的時候，一名 30 歲的無業男子突然持刀襲擊該團體的工作人員，導致 2 人受傷，警方以殺人未遂的嫌疑逮捕了這名男子。

被逮捕的嫌疑人是 30 歲的無業遊民山口直也，他在 14 日下午 5 點左右，在福岡市中央區的 HKT48 活動現場附近用菜刀襲擊工作人員，一名男子和一名女子被刺傷，不過沒有生命危險。

事發當天，HKT48 計畫從上午 11 點到晚上 8 點持續舉行線上握手會，這是一種由藝人或著名人士與其支持者握手的活動，在日本尤其流行，同時是日本偶像組合常見舉辦的活動。

HKT48 是一個日本女子偶像團體，是 AKB48 的姐妹團體之一，於 2011 年成立，以福岡市為主要活動據點。

日本偶像組合 HKT48握手會工作人員被刺傷現場。 圖 : 翻攝自紅星新聞

活動期間，一名 44 歲的男性工作人員在相關人員專用電梯大廳目擊到了可疑男子，告訴他「除了相關人員以外，其他人不能在這裡」，突然，男子拿出刀具，一聲不吭地刺向他的左胸。隨後，這名可疑男子轉移到商業設施的一樓，持刀捅刺一名 27 歲的女性工作人員後背，之後逃走。

警方透露，今 ( 15 ) 日淩晨 2 點左右，山口直也用一家便利店的公用電話撥打 110 報警，稱「在中央區看到了製造事件的男子」。之後，由於他暗示自己犯罪，警方緊急趕到便利店將其逮捕。在接受調查時，嫌疑人山口表示「是有意刺殺他的」，承認了自己的嫌疑。

日本偶像團體握手會多次發生嚴重襲擊或暴力事件。2014 年 5 月，AKB48 在岩手縣舉行握手會時，一名 24 歲男子用折疊鋸襲擊兩名團體成員和一名工作人員，導致 3 人受傷。

日本前偶像團體成員富田真由(左)與刺傷她的嫌犯 圖 : 翻攝自IG

2016 年 5 月，一名粉絲因不滿偶像退還禮物，在東京小金井市刺傷偶像團體成員富田真由 20 多處，致其重傷。

2017年6月，女子偶像團體櫻阪 46 舉行握手會時，一名男子點燃發煙筒，並攜帶水果刀，因而被捕。

這些事件發生後，握手會安保措施大幅強化，而且有很多轉為線上握手會，進一步降低現場風險。HKT48 這次線上握手會依然出現傷人事件，引發外界關注。

自日本偶像組合 HKT48 退役的矢吹奈子。 圖 : 翻攝自 Japan.people.com.c