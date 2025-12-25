日I級正妹留學生「擇偶只挑DDD」！老司機一聽全暴動 本尊IG曝光

日本女留學生自稱喜歡「DDD」。圖／翻攝自黑男IG

百萬YouTuber黑男以《街頭邱比特》單元走紅，日前他在台北市信義區進行街訪，結果遇到一名日本留學生，黑男詢問她喜歡哪種類型的男生，結果她回答「DDD（大鵰鵰），引發網友熱烈討論。

日前YouTuber黑男在IG發布一段街訪影片，他在信義區遇到一名日本留學生，黑男問她喜歡哪種類型的男生，她回答「DDD（大鵰鵰）」。黑男進一步詢問說，除了這個之外呢？女學生則再度強調，「only DDD」，尺度超大。

隨後黑男詢問，有沒有喜歡台灣什麼食物？女學生表示，「小籠包」，語畢還在自己胸前畫圓，開玩笑說自己是「大籠包」。黑男接著詢問胸部的真實性，女留學生則原地跑步來證明真實性，讓黑男相當驚訝。

影片曝光後，引發網友熱議，不少人留言寫下，「銷魂，懂得都懂」、「想認識這位日本女生」、「絕對是真的有爆青筋」、「櫻花妹子讚」。事實上，這名女留學生名為宇佐美里奈，平時常在IG分享日常生活，自稱擁有I級身材，本身有接拍性感寫真，深受粉絲喜愛，人氣持續攀升。



