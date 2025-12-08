日Pocky巧克力棒「風味異常」召回 台灣格力高公布受影響批次

日本知名零食大廠江崎格力高今（8）日宣布自主回收旗下部分巧克力產品，因接獲消費者反應，與原本風味不符，其中包含台灣民眾所熟知的「Pocky巧克力棒」，隨後「格力高台灣」也公布台灣產品受到影響的批次。

格力高台灣說明，日本格力高針對其日本市場的部分批次產品，因巧克力與原有風味不同，未達其風味標準而宣布自主回收，這些產品沒有食品安全或法規不符合之疑慮，食用安全無虞。

格力高台灣指出，高度重視消費者的食用品質與權益，雖然目前台灣尚未接獲消費者對於風味的反映通報，但基於一致的管理標準，將針對受影響的批次產品主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。

廣告 廣告

其中台灣受影響批次產品僅有一項，為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，條碼4901005010529，賞味期限（有效期限）2026.6。若消費者購買到相同批次產品，可聯繫格力高台灣客服中心退貨。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

日方控遼寧艦戰機2度雷達照射日本戰機 中國反嗆：自衛隊滋擾訓練

中國軍機2度雷達照射日本自衛隊戰機 日防衛大臣強烈抗議：極為遺憾

川普版「國安戰略」8度提台 顧立雄：印太和平穩定是美國核心利益