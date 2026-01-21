日YTR召8千人砸3600萬買彩券「集體作夢」 開獎結果出爐

日本一名YTR發起集資購買彩券活動，開獎結果出爐，令消費者感嘆「也是很棒的經歷」。示意圖／鏡報

日前日本社群發起一項「年末巨額彩券」團購活動，每張彩券300日圓（約新台幣60元），頭獎金額高達7億日圓（約新台幣1.4億元），吸引8,039人投資約3,600萬日圓（約新台幣720萬元），購買119,975張彩券，其中多數為股票和外匯交易女性上班族，而開獎結果出爐，令民眾直言「這就是買夢的感覺」。

根據日媒《maidonanews》報導，日本一名以投資為主題的YouTuber「ごはっちゅうちゃん」去年夏季因看見「サマージャンボ（夏季Jumbo彩券）」廣告，頭獎高達5億日圓（約新 台幣1億元），突發奇想邀請觀眾一起「買夢想」，因此發起團購，吸引2,833人投資約2,300萬日圓（約新台幣460萬元），購買了77,868張彩票。

當時中了1張二等獎（100萬日圓）、6張三等獎（1萬日圓）、792張四等獎（3000日圓＿、7771張五等獎（300日圓），合計回收約576萬日圓（約新台幣115萬元），虧損約高達1,750萬日圓（約新台幣350萬元）；令她難過道「可能到退休都不玩彩券了」。

不過到了去年底，粉絲再度敲碗彩券團購活動，這回因年交易收益破億日圓的知名投資人轉發宣傳活動，讓參與人數暴增至8,039人，每人最低可匿名以300日圓（約新台幣60元）參加，不過這次共購買約12萬張彩券，最終仍未中頭獎至四等獎，僅得2張組別不符獎（10萬日圓）、340張五等獎（1萬日圓）、1123張六等獎（3000日圓）、1萬2036張七等獎（300日圓），總回收金額約1057萬日圓（約新台幣211萬元），相當於虧損2500萬日圓（約新台幣500萬元）。

雖然這回團購彩券活動整體仍是虧損，一派參與者認為，投資後期待中獎的興奮感「已經值回票價」，形容過程如「大家一起乘著大船出海」、「像文化祭的熱鬧氣氛」，笑說原來這就是「買夢的感覺」。

不過也有網友批評，「彩券是窮人的稅」、「就算中1億也分不到幾千圓」、「這種活動沒意義」；對此，該名YTR回應，「彩券收益有4成會回饋社會公益，換個角度看，我們也是在做善事」，她認為這次總共中獎超過1千萬日圓，雖然實際僅能拿回幾百日圓，仍屬虧損，不過還是能開心宣稱「我曾經在樂透中過1千萬！」，也是很棒的經歷。



