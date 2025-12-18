日YTR車禍車頭全毀！她嘆iPhone「這功能」救命：拜託大家快設定

神野梓國道上車禍，因iPhone「車禍偵測」功能救了一命。圖／翻攝自IG@azu_play_

27歲的日本偶像兼YouTuber神野梓，平時熱愛釣魚戶外活動，擁有近7萬粉絲追蹤，然而日前她在社群更新近況指出，行駛在高速公路時，突然出現一隻鹿，因閃避不及撞上護欄；雖然目前恢復狀況良好，沒有因此重傷，不過神野梓表示，iPhone的1項功能仍救了她一命。

神野梓在社群分享，日前去釣魚的路上，突然一隻鹿出現在高速公路中央，因來不及閃避撞上護欄，事發過後救護人員向她說道「這是一場差點要了命的意外」；神野梓感嘆「如果當時我的車速超過100公里／小時，真不知道會發生什麼事？」

神野梓指出，雖然事故發生後沒有住院，身體狀況恢復良好，也沒有遭受任何嚴重、危及性命的傷害，已經可以正常生活，而除了向大眾示警「當動物突然出現在高速公路上時，急煞車或急轉彎極度危險」之外，她強調iPhone的「車禍偵測」功能極為關鍵。

神野梓熱愛釣魚戶外活動，日前車禍後已經恢復正常生活。圖／翻攝自IG@azu_play_

神野梓解釋，當功能偵測到強烈撞擊時，它會自動開始倒數計時，若當事人沒有反應，裝置會自動撥打緊急救護電話，或是聯絡設定中緊急聯絡人，同時裝置會發送所在地點給對方。

神野梓強調，在社群發布車禍相關貼文，並非為了讓大眾關心或是誇大其辭，只盼能藉由文章提醒應檢查個人手機緊急設定，因為「意外總是突如其來」。



