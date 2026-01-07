日YTR預告來台玩要胖5KG↑！竟釣蔡英文親回應

政治中心／楊佩怡報導

一名日本網紅、YouTuber「HIKOLOG」日前在社群上宣布，要來他「最喜歡的台灣」旅遊，且他還給自己設定新目標，除了要大吃台灣美食外，還要胖 5 公斤以上。沒想到，該篇貼文竟然釣出前總統蔡英文親自回覆，留言到目前為止更吸引超過9.4萬人按讚朝聖。





日YTR來台旅遊…預告吃爆美食、胖5KG↑！竟釣蔡英文49字親回應

日本網紅、YTR「HIKOLOG」日前在社群發文預告自己將來他最喜歡的國家「台灣」旅遊。（圖／翻攝自Threads@hikolog.t）

廣告 廣告

日本網紅、YTR「HIKOLOG」6日在Threads上發文表示，從6日開始他將前往他在這世界上最喜歡的國家「台灣」，同時也是2026年的第一趟台灣旅行。而HIKOLOG也給自己訂下了2026年的一個目標，「一年要來台灣 10 次這次會一直待在台北！ 打算大吃各種台灣美食， 目標是胖 5 公斤以上」。

「HIKOLOG」強調，這趟旅程會好好享受在台灣的每一天時光，並向台灣網友們喊話：「台灣的朋友們，之後請多多指教！我愛台灣」。此外他也提到會在YT頻道中分享關於台灣的各種資訊，並期許2026年頻道訂閱人數可以破5萬，他也希望大家可以多多給予支持。

日YTR來台旅遊…預告吃爆美食、胖5KG↑！竟釣蔡英文49字親回應

「HIKOLOG」的貼文竟釣出蔡英文親自回應。（圖／翻攝自Threads@hikolog.t）

貼文曝光後，立刻吸引熱情的台灣網友留言，「歡迎來台北玩，如果能相遇就太好了」、「台南是日本人最喜歡的台灣城市，不怕你不胖，只怕你胖得太幸福，不想回日本了」、「去南部走走，台南&高雄美食物美價廉喔！」、「歡迎！有空來宜蘭玩！ 台灣有很多黑白切，這種天氣最適合熱呼呼的食物」。此外，貼文還意外釣出前總統蔡英文「親自」回應，她表示：「已經很多台灣人推薦你美食了，我就不推薦了。歡迎來台灣，十天很長，也可以到台灣的中、南部走走，感受不一樣的台灣味」。





原文出處：日YTR來台旅遊…預告吃爆美食、胖5KG↑！竟釣蔡英文49字親回應：歡迎來台灣

更多民視新聞報導

柯文哲為黃國昌嗆民進黨 陳揮文怒斥：你在幹什麼！

黃國昌建議陳佩琪選2026！柯文哲反應曝光

川普生擒委國總統馬杜洛！綠委：中俄難干預美國後院

