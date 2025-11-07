一旦台海有事 日相高市早苗：不排除實施「集體自衛權」

日本首相高市早苗今（7）日做出重大宣佈，表示一旦台海有事，日本將不排除行使「集體自衛權」。

據日本「朝日新聞」報導，日本首相高市早苗，今（7）日在眾議院答詢時，針對「台灣有事」做出重大表態。高市表示，如果中國大陸對台灣啟動武力攻擊，日本政府將可能認為危機事態成立，進而啟動「集體自衛權」。

日本在2016年3月29日，啟動「新安保法」，正式解禁「集體自衛權」。所謂的「集體自衛權」，就是一旦日本的盟友，受到武力攻擊，日本可以調動自衛隊，行使自衛權。

根據日本現行安全保障法規定，即使日本本土沒有遭直接攻擊，但當與日本關係密切的他國受到攻擊，且威脅到日本國家的安全時，政府可認定為「危機事態發生」，將授權自衛隊，行使集體自衛權，進行武力反擊。

高市這項宣示，等同承認，當中國大陸對台灣實施海上封鎖或其他軍事行動時，視情況嚴重程度，日本可能動用武力，介入台海衝突。