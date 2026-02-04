一旦復發就特別棘手？這種癌症治療一人819萬「全額給付」存活率提升

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】自 112 年 11 月起，中央健康保險署正式將 CAR-T 細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今(115)年1月底，已有90例個案獲得健保給付資格，每位患者平均819萬元、總計近7.3億元的藥費，全數由健保支持。中華民國血液病學會柯博升理事長指出，急性淋巴性白血病(Acute Lymphoblastic Leukemia，簡稱ALL)以及瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤(Diffuse Large B Cell Lymphoma，簡稱DLBCL) 患者，一旦發生復發或對治療反應不佳，後續治療往往會更具挑戰性，所幸目前已有CAR-T細胞免疫治療，能協助部分患者爭取疾病控制與治療機會。

初期症狀不明顯 常被誤認為疲勞或痠痛

最新《112 年癌症登記報告》顯示，白血病與非何杰金氏淋巴瘤，在男性癌症死亡原因中，分別高居第九與第十名；女性則排行第十一名與第十名。其中，兩大癌症中的急性淋巴性白血病以及瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤，對國人的健康威脅更是不容小覷。

柯博升理事長表示，前者主要發生於兒童族群，而後者則多見於中高齡患者。兩種血液惡性腫瘤在疾病初期，常因症狀不明顯，而被誤認為單純疲勞、或是一般的腰痠背痛，導致延誤就醫時機；然而，兩大血液疾病的病程發展可能相當快速，部分患者從出現症狀到確診的時間並不長，且在發病後即需要密集治療，若延誤就醫，病情可能快速惡化。

復發或治療無效風險攀升 CAR-T為高風險患者打開新選項

柯博升理事長進一步說明，一旦患者在第一線治療後復發或對治療反應不佳，後續治療難度將大幅提升，復發、死亡風險亦隨之攀升。以兒童急性淋巴性白血病為例，約有1至2成病童在初始治療後復發或治療失敗，而其中高達5至7成，無法存活超過五年，長期預後相當嚴峻；若觀察瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤，約有半數病患在第一線化療後復發或治療無效，這群患者中，約有7至8成難以跨越五年存活門檻，長期以來始終是血液腫瘤治療上的重大挑戰。

所幸，今日健保已給付多元的新興治療，如：CAR-T 細胞免疫治療、雙特異性抗體藥物、抗體藥物複合體，醫師可依據病友狀況、風險程度分級，為其打造個人化療程。

台灣治療成果不輸國際 真實世界數據更亮眼

大型臨床試驗結果顯示，接受治療後，急性淋巴性白血病患者的一年存活率可達 77.1%，瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤亦有 48.2%。除了國際大型臨床研究數據，真實反映台灣醫療環境的治療成果同樣關鍵。中華民國血液及骨髓移植學會葉士芃理事長指出，在持續追蹤國內患者接受 CAR-T 細胞免疫治療後的實際存活表現，結果顯示，相較國際臨床試驗，我國急性淋巴性白血病患者一年存活率再提升 10.4%，達到 87.5%；瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤患者亦增加 16%，攀升至 64.2%。這些數字的進步，從來不是冷冰冰的統計，每增加一點，就意味著有更多家庭免於破碎，也代表患者距離走出疾病陰霾、重新掌握人生的希望，又更近了一步。

