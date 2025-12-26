一旦海纜全斷 全台將斷網成孤島？ 專家: 機率非常低

台灣海纜數度遭中國籍漁船勾斷，行政院三讀通過「海纜七法」修正草案，中華電信總經理林榮賜對此表示，"這是重要一步，能有效遏止相同狀況再發生"。針對傳言台海一旦發生戰爭，全台將斷網，林榮賜則說"機率非常低"，因為台灣具有強健的網路韌性。

影集「零日攻擊」描繪台海發生戰事，全台大斷網，究竟真實狀況可不可能發生？

中華電信總經理 林榮賜：「要全台灣對外通訊中斷，是要所有的海纜都斷光，所有的衛星都斷光，我們才對外通訊沒有辦法聯絡。它既然叫"國際海纜"，就表示是多國大家一起投資的。以中華電信來講大部分是占5%到20%。如果它的海纜都斷掉，很多國家都跳起來，一定引起軒然大波。」

中華電信總經理林榮賜，在節目「新聞觀測站」說明，通訊具有「多層次、多路由」特性，就算海纜斷，也有微波備援。

不過，海纜維修一次動輒1000萬至2000萬元，還需數月時間，不管是蓄意破壞、或便宜行事導致勾斷，都要防堵，行政院通過「海纜七法」修正草案，將加重罰則。



中華電信總經理 林榮賜：「以前漁船會辯說"我是過失，我不知道那兒有海纜"，現在新的法令裡面也有規定，即使你是過失，一樣可以處6個月有期徒刑、或200萬元以下罰款。還有就是破壞海纜的船，是可以沒收的，因為那個船事實上是船東的，開船的是船長，船長破壞了海纜，到底可不可以扣船東的船？現在規定是可以的。」

作為關鍵基礎設施，肩負提供數位通訊重任，林榮賜強調，將持續擴建量能，增加台灣網路韌性。

新聞觀測站主持人劉方慈詢問中華電信總經理林榮賜"海纜全斷台灣將成孤島"說法是否成立。(圖/民視)

林榮賜認為海纜七法修正是重要一步，能有效遏止惡意或便宜行事導致海纜斷掉狀況發生。(圖/民視)

中華電信總經理林榮賜(右)表示6G時代衛星將成重要通訊媒介。左為《新聞觀測站》節目主持人劉方慈。(圖/民視)

