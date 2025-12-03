早上全球網路威脅分析師高峰會才開幕 傍晚華碩驚傳遭國際駭客勒索
左為TeamT5 杜浦數位安全執行長 蔡松廷（TT）；右為 TeamT5 技術長 李庭閣（Charles）。（圖片來源／TAS提供）
20 多個國家，超過 200 位資安產業專家12月3日出現在台北茹曦酒店參加「2025 TAS（Threat Analyst Summit）威脅分析師高峰會」，這是網路安全界的盛大聚會，不只是論壇，即便中場休息時間大家談論的話題具焦在駭客、勒索軟體、網路攻擊、後門、伺服器，沒想到，早上峰會盛大開幕，傍晚國際媒體就報導華碩遭國際駭客勒索，1TB相機原始碼外流！
「2025 TAS（Threat Analyst Summit）威脅分析師高峰會」是由威脅情資專家 TeamT5 杜浦數位安全主辦，今年的高峰會規模較去年更大，約有三分之二的與會者來自海外，涵蓋 20 多國，超過 200 位資安產業專家與從業人士共襄盛舉，進行經驗分享及交流。
全球資安專家齊聚，具焦駭客、入侵、勒索軟體
本次論壇講者陣容堅強，匯聚國際知名資安與科技領導企業，包括 ITOCHU、MACNICA、LAC、Constella Security Japan、The Korea Financial Security Institute、Team Cymru、Recorded Future、Shreshta、Meta、DarkLab、Microlab.red 以及 Trend Micro 等業界權威專家參與。
延續前兩屆 TAS 聚焦的議題，本次高峰會也將安排分享亞太地區 APT 族群的最新動態，並涵蓋網路犯罪（Cybercrime）、資訊戰（Information Operation）等重要議題。
回顧 2025 年整體資安態勢，從年初的 CrazyHunter 事件、APT 組織利用 VPN 設備漏洞發動猛烈攻擊，到近期全球知名啤酒大廠遭駭導致生產線全面停擺，一連串重大資安事件接連發生、餘波盪漾。
北韓與中國駭客到處入侵，為全球資安的首患
許多現場的專家話題不外乎駭客、中國、北韓，TeamT5 執行長蔡松廷（TT）表示，今年發生最多的資安威脅就是網路設備的入侵，因此這次也安排了幾場針對 VPN 設備入侵的案例分享。目前網路犯罪勒索族群並非一開始就鎖定特定企業，而是在掌握原廠設備的漏洞資訊之後，再決定攻擊目標，往往挑選高價值的企業，想辦法取得最高權限，接著發動加密勒索。
蔡松廷指出，過去一年來，中國駭客行動日益猖獗，經常透過軟硬體漏洞滲透到企業網路環境，其中不少案例發生在由外部廠商代管的設備，可歸類為供應鏈入侵。即便企業本身部署了許多防護措施，但是當代管廠商遭到攻擊，企業仍可能因此受害。
華碩驚傳被勒索，11TB的關鍵資料疑似外流
沒想到，早上論壇熱烈討論駭客，到了傍晚外媒傳出勒索軟體集團Everest透過暗網聲稱入侵華碩內部系統，竊取超過1TB資料，包括疑似為華碩裝置所使用的相機原始碼。
Everest更威脅要啟動倒數計時，要求華碩必須透過加密通訊工具Qtox聯繫；若華碩未在3日深夜11時之前聯繫回應，駭客集團可能會直接公開竊取資料，華碩晚間緊急發布公開聲明指出，是華碩的供應商遭到駭客攻擊，使得華碩手機相機部分影像處理原始碼受影響。此事件未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私。華碩持續強化供應鏈安全，符合資安規範。
更多信傳媒報導
今年股利發8、9元 雙鴻、奇鋐、光聖等9檔明年將進入配息10元俱樂部
中國一線城市房價8年崩4成還沒觸底 經濟學人智庫預期最快這一年才有機會反彈
蔥滿勝算、這琬最惠！民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長
其他人也在看
LINE竟是手機吃容量怪獸！他一刪群組崩潰大當機 官方揭2招順暢瘦身
新年倒數，許多人紛紛購入新手機犒賞自己，不過更換新手機時，擔心對話紀錄、重要檔案移轉消失，對此LINE指出，包括舊手機故障，在「電話號碼不變」的情況下，只要確認2項設定就可以順利將帳號到新手機上，另外若手機容量不足，以下招數也可以為您省下龐大空間。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 1
果粉哭了！iPhone SE正式「壞了不修」 蘋果一次淘汰8款經典機種
根據官方公告，這次進入停產名單的產品包括：iPhone SE（第一代）iPad Pro 12.9吋 (第 2 代)（Wi‑Fi 與 Wi‑Fi + Cellular 版本）Apple Watch Series 4 的 Hermes 與 Nike 特別版（40 mm 和 44 mm）Beats Pill 2.0 無線藍牙喇叭蘋果的產品支援政策中指出：當某款設備自停止銷...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
跟iPASS MONEY分家了！LINE Pay MONEY下午啟用 開通3步驟一次看
LINE Pay子公司連加電子支付「LINE Pay Money」將在今天（12/3）下午3時上線，取代原本的一卡通iPASS MONEY，用戶可使用轉帳、繳費、支付等功能，操作模式雖然與先前差不多，但就像換了一組銀行帳戶，使用者必須完成3項設定才能啟用。太報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
科技時代眼淚再+1 蘋果8款停產舊機曝！經典iPhone難逃終止維修
隨著蘋果iPhone 17問世，舊款設備逐漸被淘汰，成為科技時代的「眼淚」。蘋果近日更新官網停產名單，共列入8款產品，未來將不再提供官方維修服務，其中曾風靡全球的iPhone SE（第一代）也名列其中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
LINE Pay Money今下午上線 使用前別忘這四大啟用流程
【記者趙筱文／台北報導】LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」將於今日下午3點正式上線，用戶若想要繼續使用好友轉帳、儲值、繳費、乘車等功能，需將LINE App更新至最新版本後開通LINE Pay Money帳戶。壹蘋新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
民眾下載5款中國App要小心了！資安署提醒：存在6大資安風險
[Newtalk新聞] 數位發展部今（3）日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤共5款受測中國行動應用程式（App）的使用風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為，提醒國人應提高警覺，以保障自身的數位安全。 數發部資安署長蔡福隆表示，經分析5款受測App的資安風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為。蔡福隆進一步說明，民眾一旦同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，例如：手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；此外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。 另外，數發部也提醒民眾，中國依照其《網絡安全法》及《國家情報法》規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中國特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 6
一堆人在使用！數發部揭這5款高風險APP：個資、相片恐被看光
數位發展部（下稱數發部）於今(3)日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，並提供民眾具體的資安防範措施，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 6
Netflix 悄悄砍掉手機投放電視功能，僅少部分老裝置不受影響
Netflix 日前在未發佈任何公告的情況下，悄然移除了行動 app 中投放畫面至電視的功能，引發了不小的反對聲浪。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 1
5款中國APP亮資安紅燈 不只抖音、小紅書
[NOWnews今日新聞]快檢查你的手機！數發部表示，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款APP過度蒐集用戶個資與過度要求權限，具有高度資安風險，不僅可能讓信用卡被盜刷，遭竊取聲音與面部後，還可能...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 9
三星10吋「三摺機」突襲亮相！ 台頂規價恐破10萬
有專家認為摺疊手機，未來可能會蠶食平板市場！光是今年12月前就有五個不同手機品牌，推出新款摺疊機，三摺機始祖「華為」，9月發布10.2吋、機身最薄處只有3.6mm的新機；三星也不甘示弱，12/2突襲公布首款10吋三摺機，售價約台幣7.7萬，市場預期來台後，頂規價格可能突破10萬元，而外界推測，新機最快今年底至明年初，有機會在台上市。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
三星發表三摺機Galaxy Z TriFold！規格、功能一次看 台灣市場也會開賣
三星電子今（2）日正式發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化。以纖薄機身設計，實現旗艦手機的頂尖效能與便攜性，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，Galaxy Z TriFold將於2025年12月12日於韓國正式上市，隨後將於全球各地市場陸續推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
Apple年末降價大促銷 全新iPad Pro零元入手
電信年末促銷Apple商品優惠上陣，新平板電腦下殺0元(圖/台灣大哥大 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
三星3摺疊機來了! Galaxy Z TriFold台灣將會販售
三星電子今日發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，三星表示，Galaxy Z TriFold搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，打破常規的創新型態，進一步鞏固在行動AI時代的領導地位。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
資安高風險App 數發部點名5款避免安裝
數發部今天公布，分析發現抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款行動應用程式（APP），普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、數據回傳與分享等6大風險行為，其中又以小紅書違規樣態達15項最多。為保護個資安全，民眾應避免安裝或使用這5款資安高風險APP。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前 ・ 834
Android 16新功能：新增AI智慧通知、強化家長監護、辨識可疑詐騙資訊
Google 今（3）日發表最新部落格文章，宣布多項 Android 16 的更新，包含 AI 智慧通知工具、更進階的個人化設定和家長監護功能，以及透過畫圈搜尋辨識可疑詐騙資訊。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
《燕雲十六聲》玩家狂破900萬大關，手機版12/12開戰！_電玩宅速配20251203
在全球掀起武俠熱潮的開放世界大作《燕雲十六聲》，自PC與PS5繁中版開服以來，短短兩週便勢如破竹，官方宣佈全球玩家數已經突破900萬！萬眾矚目的手機版也確定將於12月12日正式推出！ 最讓玩家興奮的是，手機版將全面支援跨平台互通與帳號進度同步，不管你是在家裡用電腦享受4K畫質的震撼美景，還是出門在外用手機解每日任務，你的江湖身份與進度都將無縫接軌。 這款在Steam獲得壓倒性好評的武俠世界大作，12月12日即將登陸你的手機，感興趣的玩家們準備好參戰吧。 （C）2025 Sony Interactive Entertainment LLC.電玩宅速配 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
林楚茵憂瑞幸咖啡點餐APP竊取個資 蔡明彥：國安審查會把關
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 中國展店快速的瑞幸咖啡連鎖店可能來台擴展，民進黨立委林楚茵今（3）日質詢時，質疑點餐時透過該連鎖店App，恐遭中國滲透個資。對此，國安局長蔡明彥認同指出，該app風險在國外曾被提出來警告，因為下載後可能會掌握買家個資、位置、消費交易行為，並提醒民眾注意；此外，假如使用代理方式，國安局會提醒經濟部，「該必要的國安審查，...匯流新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
為了保護你的安全！印度擬強制蘋果、小米等各大廠牌，新機上市前「必須預載」官方資安軟體
印度政府傳出以保護用戶安全為由，由電信部私下要求、境內各大智慧型手機製造商，未來必須在「所有新出廠設備」上，預載一款名為「Sanchar Saathi」、由官方設計的網路安全應用程式，而且還必須強制綁定不得被刪除。除了新機預先安裝外，各家廠商還必須向舊機用戶發送更新提醒，以此將政府App裝入更多手機內。《路透》引述一份政府文件指出，為了應對近期激增的網路犯罪......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陸數位靶場曝光 台灣也在鎖定範圍
國際資安研究員NetAskari近日釋出最新資料顯示，中國大陸公安系統使用的「數位靶場」系統，代號為「遠征雲」，這並不是...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
LINE PAY、iPASS MONEY分家 桃捷2大異動
[NOWnews今日新聞]因應LINEPAY、iPASSMONEY即將終止合作，今（3）日起，桃園捷運調整部分電子支付功能，原使用LINEPay乘車碼者，要改下載使用iPASSMONEYApp乘車碼過...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 發起對話