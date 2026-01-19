早上提神喝「咖啡or茶」比較好？專家揭曉答案 1情況喝了只會更焦慮

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

早餐或許是一天中最重要的一餐，但你的早晨飲料呢？大多數人會分成兩派：咖啡派與茶派。當然，也有人完全不喝咖啡或茶，選擇能量飲料、柳橙汁、汽水，或單純喝一杯水。那麼，早晨最好的選擇是什麼？對此，「delish」網站說明，答案並不單一。

咖啡與茶的效果一樣嗎？

說實話，多數人早晨喝咖啡或茶，主要是為了咖啡因。這種天然的中樞神經興奮劑能提升大腦與神經系統的活躍度，讓你感覺更清醒、專注、警覺。但咖啡因過量可能導致焦慮與心悸等副作用。

營養師 Lisa Andrews 表示：「每個人代謝咖啡因的速度不同，所以對專注、情緒與精力的影響也會有所差異。」

營養師 Lauren Manaker 補充：「咖啡與茶都能提升專注與活力，但方式不同。」

．咖啡：咖啡因含量較高，能帶來迅速且強烈的能量爆發，非常適合需要快速進入工作狀態的人，但也可能讓部分人感到焦躁不安。

．茶：咖啡因含量較低，並含有胺基酸 L-茶胺酸（存在於綠茶與紅茶中），可降低壓力與焦慮。這種組合能帶來更平穩、持續的情緒與能量提升。

最健康的咖啡與茶喝法？

Manaker建議，想讓早晨飲品更健康，應減少添加糖與高熱量配料（如鮮奶油、糖漿）。

．咖啡：最好喝黑咖啡，或只加少量牛奶。

．茶：可直接飲用，或加入少許蜂蜜、檸檬調味。

咖啡 vs. 茶：怎麼選？

．需要迅速提神→咖啡

．想要較平和、漸進的提神效果 → 綠茶或紅茶等真茶

與其他早晨飲品的比較

．果汁

優點：富含維生素 C、鉀等營養，有助免疫力與整體健康。

建議：選擇 100% 純果汁、無添加糖版本，但仍需留意天然糖分含量。若想控制糖分，咖啡或茶可能更佳。

．汽水

缺點：含糖或人工甜味劑、色素與咖啡因，幾乎沒有抗氧化成分。

健康風險：與糖尿病、肥胖與部分癌症風險上升相關。

．能量飲料

特點：含咖啡因，但含量差異大，且常有大量添加糖。

醫師建議：由於成分多為糖與人工添加物，加上咖啡因劑量高，並非健康選擇。即使無糖款，天然來源（如咖啡、茶）通常更好。

選擇咖啡或茶 取決於你的健康目標與喜好

．喜歡快速提神→咖啡

．喜歡平緩提神或不愛咖啡味→茶

無論選哪種，都要留意製作方式，避免過多添加糖與高熱量配料。Manaker 說：「每種飲品都有優點，重點是選擇最符合你需求與生活方式的那一款。」

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

