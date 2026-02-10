早上昏沉沉不是累！醫揭「冬天多做1事」 醒腦、降心梗風險

記者鄭玉如／台北報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，冬天曬太陽不只影響心情，更攸關生理節奏、免疫與心血管健康。早晨適度日照，有助於提神醒腦、改善睡眠，降低冬季失眠與心血管風險。（示意圖／PIXABAY）

冬天氣溫偏低，常讓人一早就提不起精神，活動力跟著下降。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，冬天曬太陽的影響不只關乎心情，還與免疫功能、心血管健康、荷爾蒙調節，甚至死亡率相關。研究發現，冬天適度曬太陽，幫助提升白天清醒度，讓人比較不昏沉，到了夜晚也更容易入睡，半夜醒來的次數明顯下降。

黃軒在臉書粉專提到，冬天因太陽角度偏低，紫外線B（UVB）在穿過大氣層時會被大量吸收，再加上氣溫寒冷，民眾外出時往往包得密不透風，皮膚實際暴露在陽光下的面積大幅降低，影響體內維他命D的生成，一旦缺乏維他命D，會提高呼吸道感染風險、自體免疫疾病活性增加、肌肉無力、跌倒風險上升，甚至是心血管疾病、全因死亡率上升。

冬天曬太陽重在調節生理節奏！白天清醒、晚上更好入睡

黃軒說明，冬天曬太陽雖然不容易補足維他命D，但真正影響的是人體的「生理節奏」。清晨的自然光會透過視網膜，刺激視交叉上核（SCN），進而調控體內的生理時鐘，包括皮質醇的分泌時間，讓人該清醒時清醒；也會加快褪黑激素的關閉速度，使睡意集中在夜晚，同時維持自律神經在交感與副交感之間的平衡。

從臨床觀察來看，規律在早晨接觸自然光的人，白天較不容易昏沉，晚上更容易入睡，半夜醒來的次數明顯下降。另外，很多人容易出現「冬天失眠」的狀況，其實並非壓力所致，而是白天沒曬到光，由於日照減少，使血清素活性下降，褪黑激素分泌時間拉長，大腦進入「半冬眠模式」。研究顯示，規律日照暴露可改善情緒、動機、專注力。

日照促進血管放鬆 降低血壓與心梗、中風風險

再者，冬天曬太陽還會影響心臟與血壓，陽光照射皮膚時，促進一氧化氮（NO）釋放，使血管擴張、周邊血壓下降，而冬天血壓普遍偏高，不只是因為冷，由於較少接觸光，血管比較不會放鬆，這也是冬天容易發生心肌梗塞、中風事件的原因，血壓控制在冬季特別困難。

黃軒建議，平時可把握上午9點至11點之間曬太陽，不一定非得在正中午曝曬；每次約10至30分鐘即可，建議露出臉部與前臂，讓自然光有效刺激生理節奏。即使是陰天也不必擔心，因為戶外亮度仍遠高於室內，只要外出活動，依然能達到效果。

