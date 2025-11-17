早上空腹喝「苦茶油」護胃又控糖！專家揭「正確喝法」搭蜂蜜或溫水

早上空腹喝10毫升苦茶油（Camellia oil，苦茶籽油）確實有潛在的健康益處，其中之一可能與胃黏膜的保護和修復有關。《優活健康網》特選此篇，營養學專家洪泰雄分享以下是它可能的功效與機制，不僅護胃，更有抗菌、穩定血糖及提供身體能量的效果，減少因感染造成的胃部發炎。







苦茶油保護與修復胃黏膜



苦茶油富含單元不飽和脂肪酸（Omega-9，油酸），這類脂肪能促進細胞修復與再生，對於胃黏膜可能有幫助。

其抗氧化成分（如 維生素E、兒茶素、多酚）有助於減少自由基對胃壁細胞的損害，可能緩解因飲食刺激或幽門螺旋桿菌（H. pylori）感染造成的胃部發炎。

部分研究指出，苦茶油中的抗氧化物質可能有助於增強胃黏膜屏障，減少胃酸對胃壁的侵蝕，進而減少胃炎或胃潰瘍風險。





促進腸胃蠕動，減少胃食道逆流



苦茶油具有潤腸作用，適量攝取可幫助腸道蠕動，預防便秘。由於苦茶油的質地細膩且溫和，對胃部較不具刺激性，比起其他油脂（如椰子油、動物脂肪），更適合胃敏感或有胃食道逆流問題的人。但攝取過量 可能導致胃部過度放鬆，反而促進胃食道逆流，因此10毫升的量較為合適。





苦茶油抗發炎與抗菌作用



苦茶油中的角鯊烯（Squalene） 和 多酚類化合物 具有抗發炎特性，可能有助於減少胃部發炎反應。一些研究顯示，茶多酚類可能對幽門螺旋桿菌 有抑制作用，這是造成胃潰瘍與慢性胃炎的主要病因之一。





苦茶油提供能量，穩定血糖



清晨攝取適量的健康脂肪（如苦茶油）可以提供穩定的能量來源，減少因血糖波動引起的飢餓感，有助於穩定血糖水平，特別適合間歇性斷食或低碳飲食者。





苦茶油如何正確飲用？



建議用量： 每日10毫升（約1小湯匙），空腹飲用即可，不必大量攝取。

最佳搭配： 可以搭配溫開水或少量蜂蜜，減少油膩感，並促進吸收。也可加入早餐（如溫豆漿、燕麥粥）中食用，降低胃部負擔。

注意事項： 胃食道逆流嚴重者，建議隨餐攝取，避免刺激胃酸分泌過多。 避免高溫烹調，因為苦茶油的部分抗氧化成分在高溫下容易被破壞，建議作為冷拌或低溫烹調用油。



（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：早上空腹喝「這1種油」護胃、防便祕，還穩血糖！專家激推 每日10cc就夠了）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為早上空腹喝「苦茶油」護胃又控糖！專家揭「正確喝法」搭蜂蜜或溫水