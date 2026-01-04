早上空腹喝「高糖飲品」 醫搖頭：大腸慢慢被腐蝕

國人最好發癌症之一的大腸癌，醫師黃軒指出，許多人習慣不吃早餐，甚至直接飲用果昔等超甜飲料，「空腹加上高糖飲品」的組合，正是大腸癌的隱形地雷。

黃軒在臉書粉專發文表示，大腸癌並非突然出現，每天的早餐飲品選擇，正悄悄改寫癌症劇本。當空腹狀態下攝取高糖飲品，會引發一連串連鎖反應，包括精製糖或高果糖糖漿瞬間拉高血糖，造成胰島素暴衝；在無感情況下形成大腸慢性低度發炎；人工甜味劑改變腸道菌相，讓腸道內好菌變少、壞菌比例變高，「這就像每天往（大腸）組織上倒一點點酸，你不會痛，但它一直在腐蝕」。

更嚴重的是，在空腹、沒有食物緩衝的狀況下，人工甜味劑與糖分直接刺激腸黏膜，導致腸黏膜修復能力下降。黃軒指出，當腸黏膜修復能力變差，加上高糖持續刺激，細胞突變機率便會上升，最終增加大腸癌發生風險。

多篇研究已證實，長期攝取高糖飲料與大腸癌風險上升有關，尤其是男性、年輕時就養成習慣者，風險更高。與黑咖啡、無糖茶相比，每日飲用含糖飲品超過十年者，大腸癌發生率高出近一倍。

黃軒強調，這條路徑是安靜的癌化進行，等到出現糞便帶血（卻被誤認為痔瘡）、不明原因體重下降、長期腹脹、排便習慣改變等症狀時，常已不是早期大腸癌。臨床上，首次確診就是第三或第四期的案例並不少見。

針對預防大腸癌，黃軒建議不需補品、排毒或極端飲食，只需連續三十天，把早上第一杯飲料換成黑咖啡（不加糖、不加奶）、無糖茶或白開水。研究顯示，這樣的改變能讓發炎指標（如CRP、IL-6）顯著下降、胰島素阻抗改善、腸道菌相逐步恢復穩定。

黃軒表示，癌症很少是突然發生的，比較像是每天默默投票，最後開票而已，早上喝的那一杯，就是其中一張選票。

