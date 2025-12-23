早上第1杯水別喝！譚敦慈曝正確煮水時間 警告2種水喝進毒素

「多喝水有益健康」幾乎是老生常談，但你知道嗎？煮水也藏著不少學問。水雖看似透明潔淨，卻可能暗藏塑膠微粒、重金屬與永久化學物質PFAS等危機。護理師譚敦慈提醒，選對煮水時間與方式，才能有效降低化學物風險。

水龍頭打開的第一道水超毒 煮水要取「晚上的水」

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈指出，煮水最好使用「晚上」的自來水，原因在於水管在夜間靜止不流動，有害物質如鉛或銅較容易釋出；因此，清晨第一道自來水不宜拿來煮水飲用，可以用來刷牙、洗臉或沖馬桶，喝的水則應取前一晚的水再行煮沸。

廣告 廣告

至於煮水的方式，譚敦慈建議，若使用電熱水壺，操作較為簡便，只需將晚間自來水加熱即可；但若是使用瓦斯爐，需特別留意氯的去除問題。她提醒，在水煮沸後立刻開啟抽油煙機排氣，並將火力轉小，再續煮幾分鐘，以揮發掉水中的氯。

看更多：每天灌2公升水還得腎結石！醫：喝錯了！這樣喝才有效



護理師譚敦慈：不喝瓶裝水與山泉水

除了水管問題與氯之外，塑膠微粒更是現代飲水安全的隱憂。譚敦慈提到，美國一項研究發現，瓶裝水平均每公升可能含有約24萬顆塑膠微粒，相比之下，自來水經煮沸後所含微粒僅約4000顆。她強調：「我們雖然還不完全了解這些微粒的危害，但能避免就避免。」因此她堅持不喝瓶裝水與山泉水，以降低攝入塑膠微粒的風險。

更令人擔憂的是，水中的污染物已不再是單一問題，而是多重污染疊加。台灣作為科技重鎮，部分地區的水源中可檢測到新興污染物，包括重金屬、塑化劑、藥物殘留，甚至還有廣泛使用於半導體製程中的永久化學物質「PFAS」（全氟烷基化合物）。

看更多：玻璃瓶裝飲料「塑膠微粒」比寶特瓶高50倍！汙染源是它



PFAS穿透力驚人！恐引發免疫與內分泌異常

台北醫學大學公共衛生學系教授胡景堯指出，目前的飲用水處理系統幾乎無法過濾PFAS，它們能輕易穿透過濾層，進入家庭用水系統。「這些物質的穩定性極高，在自然環境中幾乎無法分解，一旦進入人體，恐怕會造成免疫失調、內分泌干擾，甚至提高罹癌風險。」

胡景堯表示，雖然塑化劑與塑膠微粒也是新興污染物，但若從健康危害程度來看，PFAS是目前最值得警惕的一種。根據世界衛生組織報告，全球男性的平均精子數在過去50年間下降超過一半，與水源中廣泛存在的雌激素與PFAS密切相關。

看更多：10大傷腎喝水習慣！運動後、晚餐後大量喝水超危險 晨起要喝這杯水



自來水含安眠藥？《衛報》揭多地水質驚人真相

不僅如此，英國《衛報》也曾揭露，多地自來水中被驗出安眠藥成分，長期攝取可能影響兒童神經發展，導致學習遲緩、注意力不集中等問題。毒物專家招名威補充，環境荷爾蒙與塑化劑若進入孕婦與青少年的體內，可能造成生殖毒性，甚至影響神經系統發育與退化。

面對層層飲水風險，專家建議，除了將水煮沸、挑選適當的取水時段外，安裝具合格認證的淨水設備也是一項必要措施。若發現自來水出現異味、變色或有沉澱物，應主動檢查住家水塔是否清潔，並檢修老舊水管，避免污染源從源頭進入。

喝水，是每個人每天的基本需求，但一杯看似清澈的水，背後卻可能暗藏健康風險。從煮水時間、煮法、到水源選擇與日常維護，唯有全面提高警覺，才能真正守護一家人的飲水安全。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／TVBS

更多健康2.0報導

今發錢了！「一口氣領5個月」近10萬入袋 忘記這動作全歸零

面試陷阱！企業徵才竟是為了打探敵情 人資專家教你避雷求職不踩坑

黑熊忍不住偷吃！這蜂蜜「最佳試吃員」認證 友善故事禮盒進百貨



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章