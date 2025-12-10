早上總是好睏！ 日專家公開「5大清醒撇步」比咖啡更有效

日本專家公開「5大清醒撇步」。（示意圖／unsplash）

時序進入冬天，早上總是感到昏昏沉沉、難以清醒已是多半上班族的困擾之一。而日本睡眠專家友野尚（友野なお）指出，精神不濟多半與「生理時鐘混亂」相關，喝咖啡只是暫時壓住疲憊，治標不治本。她也公開一套「5大清醒法」，透過一些簡單的生活習慣，調整身體節奏，能讓精神狀態維持更好，甚至比喝咖啡更有效。

友野尚指出，許多人精神不好的原因，真正的原因是「生理時鐘沒有準時啟動」。她提出5種簡單方法，能協助身體從早晨就進入穩定的清醒狀態。

廣告 廣告

首先，友野尚建議，「睡前先將窗簾拉開約10公分」，或選用透光度較高的布料；隔天隨著戶外光線變亮，讓自然光進入房間，利用陽光醒來會感覺比被鬧鐘吵醒時更佳神清氣爽。

她提到，晨光會抑制褪黑激素分泌，人們大約會在接觸陽光的15小時後開始感到困倦。例如早上7點接觸到光線，那麼通常會在晚上10點之後感到睡意。

其次，友野尚指出，由於睡眠中身體會不斷流失水分，早上經常處於輕度脫水狀態，因此「醒來後應先喝一杯常溫白開水」，能刺激胃腸道、促進代謝。

友野尚提醒，咖啡、紅茶、綠茶有利尿效果，會加速水分流失，因此不能取代起床後的第一杯水；溫水則能避免冷水造成內臟溫度下降。

若前一晚睡不好，友野尚再來建議嘗試「晨間熱水澡」，使用約40至42度的熱水，先從手腳開始沖洗，再往身體中心區域移動，最後浸泡溫水3至5分鐘，活絡血液循環。根據東京瓦斯都市生活研究所數據顯示，熱水澡在消除疲勞的效果勝於咖啡因。

至於早餐吃什麼最能提神，友野尚提到，「醒來1小時內進食高蛋白早餐」，由於大腦與內臟在整夜持續運作，早晨需要迅速補充，而蛋白質中的色胺酸能穩定白天情緒，晚上還能轉化為褪黑激素助於睡眠，推薦乳製品、蛋類、堅果、香蕉等食物。

若早上時間緊湊，友野尚最後建議可以將香蕉、草莓、奇異果或酪梨等水果切塊後，放入透明袋中，並倒入豆漿或優格作為基底，用手隔著袋子揉捏1分鐘即可完成「手揉果昔」快速營養補給。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

剛躺上手術台要結紮！ 人夫急求助「別真的做」：想跟越南女友生小孩

月薪4萬遭要小聘26萬！他崩潰「半年薪水沒了」 網掀兩派論戰

這一碗說再見太難！連2年入選米其林「Google 4.4星高評價」 在來碗粿米糕突宣布歇業