早上腰部僵硬、無法後仰！ 下背「鈍痛」恐小面關節症候群





【NOW健康 楊芷晴／高雄報導】您是否經常感到早上起床腰部僵硬不適？或是坐久、站久容易腰痛，甚至身體無法順利向後仰？醫師指出，這很可能是「小面關節症候群」的症狀。建議及早就醫診斷並進行復健，盡快打斷疼痛循環，以免症狀惡化導致退化，屆時治療將變得更為棘手。



下背鈍痛要當心！ 醫解析「小面關節症候群」常見症狀



重仁骨科醫院副院長周毓霖醫師指出，小面關節位於脊椎後方，連接相鄰脊椎的關節，左右各1個，一般人平常觸摸不到。可想像如同脊椎的膝蓋，能輕度活動的關節，作用在於協助維持脊椎的穩定性和方向的調控。小面關節症候群主要常見於腰椎的部分，頸椎、胸椎也會發生但較少見。因為頸部通常以肌肉疼痛居多，胸椎則因有肋骨支撐，相對受傷機率較低。

與四腳爬行的哺乳動物不同，人類站立行走時，全身重量會垂直壓在腰部脊椎上，使小面關節承受超出生理範圍的力量。隨著年齡老化及長期姿勢不良（如常彎腰、久坐），加上過度負重或外傷，都可能導致小面關節軟骨磨損、發炎，甚至長出骨刺，進而刺激周邊神經，引發疼痛。



周毓霖醫師表示，小面關節症候群引起的疼痛範圍從下背延伸至臀部，常見為位於脊椎中間深層的鈍痛感，按壓難找到確切痛點，痠痛感有時會影響大腿外側，但不會蔓延至膝蓋以下。這與坐骨神經痛的表現不同，坐骨神經痛通常會一路延伸到小腿、腳掌，並常伴隨麻木或無力感。



小面關節症候群常是慢性發展 「疼痛循環」從腰痛開始



小面關節疼痛常因突發外傷而急性發作，如：腰閃到、肌肉拉傷等，但如果長時間一直使用錯誤姿勢，最後會導致小面關節不堪負荷、進而受損。所以，小面關節症候群通常是慢性發展的過程，往往腰痛已經持續一段時間，才逐漸浮現出更多問題。



周毓霖醫師進一步解釋，這如同「疼痛循環」的概念，一開始因為閃到腰造成腰部肌肉扭傷，因為疼痛不敢動，該部位關節會逐漸僵硬，僵硬後再活動會更痛，這個過程由疼痛、不動、僵硬、更痛，形成一種惡性循環，進而導致關節開始磨損、退化。



小面關節疼痛第一線治療從三方面改善 進階治療止痛佳



周毓霖醫師強調，小面關節疼痛的第一線治療會從藥物、物理治療和姿勢調整，三方面保守治療來改善。



▸藥物治療： 給予消炎止痛藥，中斷疼痛循環，幫助關節恢復活動。



▸物理治療： 可透過熱敷、牽引、電療（低周波）來舒緩肌肉和減少疼痛感，或以徒手治療放鬆筋膜與關節，減少僵硬度。



▸姿勢調整： 患者必須配合調整日常錯誤姿勢與動作，避免關節持續受損。



若保守治療（徒手治療）4至6週仍未改善，便可考慮採取小面關節注射和神經阻斷的高頻熱凝療法兩種介入性治療。



周毓霖醫師進一步說明，小面關節注射是在X光的影像導引下，將長針精準打入小面關節的神經周圍，局部注射止痛藥和類固醇，快速消炎並緩解疼痛。但藥劑完全吸收代謝仍可能復發，藥效約維持1到2週，期間內應盡量調整為正確姿勢及進行核心肌群訓練，讓止痛效果維持更久。



若前述治療效果不彰，則可考慮採取高頻熱凝療法，進行神經阻斷，在影像導引下將電極針插入小面關節旁的神經周圍，利用放電加熱使神經凝固，鈍化神經傳導疼痛訊號來達到止痛效果，成效約可維持半年到2年以上。



周毓霖醫師呼籲，長期忍耐疼痛恐落入疼痛循環，因為長期疼痛會導致身體僵硬、動作靈活度下降，甚至影響正常走路。小面關節若過度磨損，可能進一步導致椎間盤損傷、滑脫，甚至引發如下肢麻木無力感的坐骨神經痛。此外，長期疼痛更會對心理健康造成影響，可能演變成焦慮和失眠等問題。



預防小面關節症候群 日常核心訓練搭營養補充多管齊下



周毓霖醫師提醒，日常保養應透過腹肌核心及背肌訓練（如游泳、快走、騎腳踏車），讓腰部有足夠的肌肉力量保護，減少對脊椎和關節的依賴。最重要的是調整日常姿勢，應減少彎腰動作，坐著時使用靠墊保持腰部挺直；搬重物時，須練習使用髖關節和膝關節力量（類似深蹲姿勢），蹲下抱起後用腳部力量站立，過程中保持腰部挺直。此外，體重過重者應減重，以降低腰椎負擔。



由於小面關節表面包覆著軟骨，可適量補充常見的葡萄糖胺類、軟骨素或UC2二型膠原蛋白，對軟骨修復都有輔助效果。飲食中富含Omega-3如深海魚類、堅果等，有助於減少全身發炎反應，也可多攝取，日常補充足夠鈣質和維生素D，建議可多曬太陽，加強骨質延緩骨鬆，都能降低小面關節症候群上身的可能。



# 首圖來源／重仁骨科醫院提供



